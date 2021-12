Vais-je perdre des données lors de la mise à niveau vers Windows 11 ? Et comment les récupérer, si cela se produit ?

La question afflige de nombreux utilisateurs de savoir s’ils perdront des données lors d’une mise à niveau vers Windows 11 ou non. Ce guide entend montrer qu’il est très simple de pouvoir récupérer toutes les informations au cas où cela se produirait, donc la mise à jour vers Windows 11 à partir de Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 est généralement sans faille.

La plupart du temps, il restaure chacun des documents et autres informations, mais dans certains cas, il peut arriver que vous perdiez des documents après le passage à Windows 11. Vous pouvez découvrir ici comment récupérer des fichiers après la mise à niveau depuis Windows 11.

Mais que se passe-t-il lorsque je passe au nouveau Windows 11 ? Vais-je perdre des données ?

Cependant, les raisons pour lesquelles les documents n’apparaissent pas ou sont masqués après une mise à jour peuvent être d’origine différente et la question de savoir si « je vais perdre des données » ou non, n’est plus d’actualité.

Voici quelques-unes des causes les plus courantes associées à la perte de données :

Il est pris en charge avec un compte temporaire sur Windows, Le compte que vous utilisiez avant la mise à niveau ne fonctionne actuellement pas, Les documents ont été déplacés vers différentes zones, Pendant la mise à niveau vers Windows 11, les enregistrements ont été supprimés par inadvertance.

Comment récupérer des fichiers perdus après la mise à jour de WINDOWS 11 ?

MÉTHODE 1. SUPPRIMER LE COMPTE TEMPORAIRE

En fait, vous pourriez avoir des difficultés à localiser vos anciens documents après la mise à niveau de votre PC vers Windows 11.

Dans ce cas, nous vous conseillons d’essayer les conseils d’accompagnement pour restaurer les fichiers après la mise à niveau vers Windows 11.

Étape 1 : Assurez-vous d’avoir un compte temporaire.

Étape 2 : Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Comptes, puis Synchronisez vos paramètres. Si vous voyez un message en haut qui dit : « Vous êtes inscrit avec un profil temporaire ». Les options d’itinérance ne sont pas disponibles actuellement », redémarrez votre PC et reconnectez-vous. Cela devrait supprimer le compte et vos documents devraient être à nouveau accessibles.

Étape 3 : Synchronisez votre page de paramètres.

Étape 4 : Redémarrez votre PC et reconnectez-vous fonctionne de la même manière si vous voyez un message indiquant « Nous ne pouvons pas nous connecter à votre compte ». Ce problème peut souvent être résolu en vous déconnectant puis en vous connectant à votre compte…

MÉTHODE 2. TROUVER LES FICHIERS PERDUS APRÈS LA MISE À JOUR DE WINDOWS À L’AIDE DE LA RECHERCHE

Ainsi, si vous n’êtes pas connecté avec un profil Windows temporaire, vous pouvez directement rechercher le(s) fichier(s) manquant(s) via le champ de recherche de la barre des tâches.

Pour trouver un enregistrement, vous pouvez effectuer une recherche par nom de document ou type de fichier. Par exemple, si vous recherchez un enregistrement Excel perdu, recherchez avec le nom du document (avec lequel il a été enregistré auparavant) ou *.xlsx (consultez l’image ci-dessous).

Ensuite, dans la barre de recherche de la barre des tâches, tapez indexation, puis sélectionnez Options d’indexation. Sélectionnez le symbole Administrateur avancé pour voir plus d’options, puis à ce stade, sélectionnez Recherche de problèmes et indexation et suivez les étapes. De cette façon, vous pouvez récupérer les fichiers supprimés après la mise à jour de Windows 11.

D’autres méthodes que nous pouvons essayer :

Nous le savons déjà, la mise à jour de Windows peut enregistrer certains documents afin que vous ne les voyiez pas.

Dans la zone Rechercher de la barre des tâches, saisissez Options de l’explorateur de fichiers, puis sélectionnez l’onglet Affichage.

Ensuite, sous Enregistrements et dossiers cachés, sélectionnez Afficher les documents cachés. Ensuite, à ce stade, cherchez à nouveau vos données.

En effet, certains de nos documents peuvent avoir été déplacés lors de l’installation de Windows 11.

Bien entendu, pour vérifier l’emplacement des documents que vous découvrez, appuyez longuement (ou faites un clic droit) sur le fichier et sélectionnez l’option « Ouvrir l’emplacement du fichier ». Dupliquez tous les enregistrements dont vous avez besoin pour déplacer vers un autre emplacement.

MÉTHODE 3: RÉCUPÉRER LES FICHIERS PERDUS AVEC LA VERSION PRÉCÉDENTE

Allez dans le menu Démarrer, ouvrez Paramètres > Mise à jour et sauvegarde > Sauvegarde, et sélectionnez Sauvegarde et restauration (Windows 7). Sélectionnez Restaurer mes documents et respectez les commandes qu’ils vous donnent pour récupérer les fichiers perdus après la mise à jour de Windows.

Vous pouvez récupérer un document en en créant un autre avec un nom et un type similaires dans certains cas. Une fois que vous avez créé le nouveau document :

Étape 1 : sélectionnez Propriétés.

Étape 2 : Sélectionnez l’onglet Versions précédentes.

Étape 3 : Choisissez le type de document pour le récupérer.

MÉTHODE 4. ACTIVER LE COMPTE ADMINISTRATEUR CRÉÉ POUR LA MISE À JOUR

Tout d’abord, après avoir procédé à la mise à niveau vers Windows 11, le compte Administrateur que vous aviez peut avoir été naturellement désactivé.

Si tel est le cas, vous n’aurez pas la possibilité d’afficher les documents stockés dans l’ancien compte Administrateur désormais non privilégié.

Important, pour restaurer des fichiers après la mise à jour de Windows 11, vous devez activer ce compte en suivant les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Tapez « Gestion de l’ordinateur » dans la zone de recherche de la barre des tâches et cliquez sur l’ouvrir,

Étape 2 : Lorsque la fenêtre « Gestion de l’ordinateur » s’ouvre, cliquez sur « Utilisateurs et groupes locaux » sur le côté gauche du panneau,

Étape 3 : Cliquez sur « Utilisateurs » sur le côté droit du panneau,



Étape 4: Double-cliquez sur « Administrateur » pour ouvrir Propriétés,

Étape 5 : décochez la case « Le compte est désactivé » si elle a déjà été cochée,



Étape 6 : Cliquez sur « Appliquer », puis sur « OK »,

Étape 7 : Connectez-vous avec ce compte administrateur et essayez de retrouver vos documents perdus.

MÉTHODE 5. RÉCUPÉRER LES FICHIERS APRÈS LA MISE À JOUR DE WINDOWS SANS SAUVEGARDE (FORTEMENT RECOMMANDÉ)

Si vous ne trouvez pas les documents manquants, cela peut signifier que les enregistrements ont été supprimés lors du passage à Windows 11.

Maintenant, c’est à ce stade que, pour récupérer les documents supprimés, le logiciel de récupération de données Tenorshare 4DDiG entre en jeu, qui peut récupérer correctement les enregistrements supprimés à partir de n’importe quel emplacement sur votre appareil.

Si vous avez perdu vos précieuses données lors de la mise à niveau vers Windows 11, nous vous donnerons ici les étapes détaillées pour récupérer les données après l’installation de nouveaux Windows qui passent par Tenorshare 4DDiG qui peut récupérer plus de 1000 types de données.

Avec la prise en charge de Windows 11/10/8.1/8/7, le logiciel peut récupérer des données à partir d’un système qui a des problèmes avec des fichiers manquants, parvenant à récupérer des fichiers à partir de plusieurs appareils.

Comment utiliser 4DDiG pour récupérer des fichiers perdus après la mise à jour de Windows 11 :

Étape 1 : Lancez et installez 4DDiG sur votre PC. Ensuite, lancez le logiciel, choisissez l’emplacement où vos fichiers perdus ont été stockés et cliquez sur « Démarrer »,



Étape 2 : Attendez la fin du processus de recherche, puis tous les fichiers de l’emplacement choisi seront recherchés. Lorsque vous trouvez les fichiers que vous souhaitez récupérer, cliquez sur « Récupérer »,



Étape 3: Après avoir cliqué sur « Récupérer », choisissez un emplacement pour stocker les fichiers récupérés. A partir de ce moment, nos dossiers reviennent à nouveau en notre possession.



MÉTHODE 6 : TROUVER DES FICHIERS CACHÉS DANS L’EXPLORATEUR DE FICHIERS

Certains fichiers ou dossiers peuvent être masqués après la mise à jour de Windows 11, nous le savons déjà.

Nous pouvons ensuite récupérer et afficher les fichiers cachés en ouvrant les options de l’explorateur de fichiers, puis en cliquant sur l’onglet « Affichage ». Sous « Afficher les fichiers et dossiers cachés », cochez « Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés ».

Conclusion:

Sans aucun doute, il peut arriver que lors de la mise à niveau vers Windows 11, nous perdions des données, mais les fichiers perdus peuvent être récupérés de plusieurs manières.

Surtout, dans cet article, nous pouvons vérifier que si les méthodes officielles ci-dessus ne fonctionnent pas, nous pouvons également essayer un logiciel de récupération de données comme Tenorshare 4DDiG pour récupérer les fichiers supprimés / perdus / formatés.