Comment voir votre Spotify Wrapped 2021 : découvrez les chansons et les artistes que vous avez le plus écoutés cette année

Quelles sont vos chansons les plus écoutées cette année ? Découvrez-le avec le nouveau Spotify Wrapped 2021, désormais disponible pour tous.

Comme chaque année, Spotify nous aide à regarder en arrière et à voir comment nos derniers mois ont été musicalement parlant avec sa fonction mythique « Wrapped ». Grâce à lui, il est possible de voir quelles chansons, artistes et albums nous ont accompagnés le plus longtemps tout au long de 2021.

Dans l’édition 2021, Spotify a créé une présentation interactive qui nous montre la musique qui a été le plus entendue. Cette année, en outre, il existe également un écart pour les podcasts, y compris les minutes que chaque utilisateur de Spotify a passées à écouter ses émissions préférées.

Ainsi, vous pouvez voir votre Spotify Wrapped 2021

Très probablement, dès que vous ouvrez l’application Spotify sur votre mobile, un avis apparaîtra qui vous donnera la possibilité de voir le Spotify Wrapped 2021 généré juste pour vous. Sinon, vous pouvez toujours accéder via le lien direct à l’expérience Wrapped 2021.

Vous pourrez voir les statistiques d’utilisation de Spotify au cours des derniers mois sous la forme d' »histoires » dans le plus pur style Instagram, et sur chaque diapositive, vous verrez la possibilité de partager vos statistiques avec d’autres personnes via des applications telles que WhatsApp ou Instagram.

Il est à noter que le Spotify Wrapped 2021 sera accessible tout au long de l’année prochaine 2022, et qu’il est disponible à la fois pour les utilisateurs premium et pour ceux qui utilisent l’application sans payer.

N’oubliez pas non plus que Spotify générera automatiquement de nouvelles listes de lecture personnalisées avec les chansons les plus écoutées. Les vôtres et ceux des autres utilisateurs du monde entier.

