Comment obtenir pas cher dans Cryptomines avec un investissement efficace

Investir dans un jeu comporte des risques, alors n’utilisez jamais d’argent que vous n’êtes pas prêt à perdre. Cependant, nous sommes à une époque de la vie où il existe de nombreuses façons de gagner un revenu supplémentaire grâce aux jeux NFT qui sont rentables et offrent actuellement une stabilité. Pour cette même raison, nous allons aujourd’hui vous expliquer comment entrer dans les Cryptomines à moindre coût avec un investissement rentable et efficace.

Comment jouer à Cryptomines depuis votre Android

Nous vous avons récemment expliqué comment jouer à Cryptomines depuis votre Android, l’un des jeux NFT les plus stables du moment. Bien que le jeu ait de nombreuses façons d’entrer et de nombreuses façons dont vous pouvez investir pour construire votre flotte, nous vous expliquerons une stratégie dans laquelle vous n’avez pas à sortir grand-chose de votre poche et vous récupérez votre investissement en moins de 20 jours.

Comment entrer dans les Cryptomines à moindre coût et intelligemment

Cryptomines est un jeu où vous gagnez de l’argent en fonction de combien vous investissez. Autrement dit, si vous investissez 1200 euros, vous gagnerez beaucoup plus que si vous gagnez 120 euros. Cela semble simple, mais ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Parce que? Parce que votre argent est dépensé pour constituer une flotte composée d’ouvriers, de vaisseaux spatiaux et dans laquelle vous devrez payer à la fois des contrats et de l’essence. Donc, si vous ne savez pas quoi faire et que vous investissez de l’argent à investir, vous pourriez le jeter.

Flotte à Cryptomines : tout ce que vous devez savoir

Les flottes de Cryptomines sont celles qui vous permettront d’aller sur les planètes du Métavers pour miner et gagner de l’Eternal (la devise que vous gagnez dans le jeu). En fonction de la puissance de minage (MP) de votre flotte, vous pourrez miner entre les planètes 1 et 30, qui sont actuellement actives dans Cryptomines.

Pour la planète 1, vous avez besoin de 100 minage, pour la planète 2 vous avez besoin de 200, pour la planète 300 MP et ainsi de suite jusqu’à ce que vous atteigniez la planète 30 où vous avez besoin de 3000. Dans ce guide, nous expliquerons comment construire une flotte pour atteindre la planète 3, une flotte avec plus de 300 MP de minage qui coûte environ 120 euros et dont le retour sur investissement est de plus ou moins 16 jours. Ensuite, nous expliquerons les éléments d’une flotte et ce que vous devriez acheter.

Ouvriers

Les ouvriers d’une flotte sont ceux qui lui donnent la puissance minière. Vous devez payer à chaque travailleur un contrat hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel. Dans cette stratégie Cryptomines, vous devez vous rendre sur le marché dans la partie « Ouvriers » et acheter 4 travailleurs de 75 MP pour atteindre les 300 minages requis par la planète 3. Au moment de la rédaction de cet article, chacun coûte environ 13 euros. Bref, vous dépenserez environ 52 euros pour acheter tous les travailleurs de votre flotte.

Vaisseaux spatiaux

Les vaisseaux spatiaux sont le véhicule que vos ouvriers utiliseront pour se déplacer vers l’une des planètes Cryptomines. Dans ce cas, vous devrez acheter deux vaisseaux spatiaux à deux positions (ce sont ceux à deux étoiles) pour transporter vos quatre ouvriers. Chaque vaisseau spatial a un prix approximatif de 5 euros, vous dépenserez donc environ 10 euros au total.

Essence et contrats

Pour que votre flotte soit exploitée, vous devez acheter de l’essence et payer un contrat aux travailleurs. Comme il s’agit d’une stratégie « économique », vous allez payer le contrat de 7 jours qui est le moins cher et a un prix de 7 euros par travailleur (total 28 euros dans les contrats des travailleurs).

Quant à l’essence, achetez-en 462 car c’est ce que vous utiliserez pendant une semaine car vous ferez 7 voyages sur la planète 3 où 66 essences sont dépensées. Cela coûte environ 5 euros.

Commissions et frais supplémentaires

En plus de toutes les dépenses ci-dessus, il faut tenir compte du fait que chaque transaction que vous effectuez vous facture une petite commission en BNB et que lorsque vous créez la flotte vous devez payer environ 5 euros pour changer dans cette devise. Pour cette raison, en plus d’Eternal, nous vous recommandons d’avoir au moins 15 euros en BNB afin que vous puissiez tout faire avec facilité et sans inconvénients.

C’est fait! Après avoir créé votre flotte avec ses 300 MP, vous pouvez vous rendre sur la planète trois tous les jours pour y effectuer des expéditions et y exploiter Eternal. Il faut être patient, le retour sur investissement est de plus ou moins 16 jours. N’oubliez pas non plus de ne jamais investir de l’argent que vous n’êtes pas prêt à perdre car bien que le jeu soit actuellement stable, le marché des crypto-monnaies monte et descend sans avertissement. Bonne chance dans vos expéditions !

