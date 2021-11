Comment activer l’application Google News sur votre mobile Xiaomi avec cette astuce simple

Nous expliquons étape par étape comment activer l’application Google News sur votre mobile Xiaomi avec MIUI.

Si vous souhaitez être informé de l’actualité la plus récente, votre mobile Android vous permet de le faire de plusieurs manières : via Google Discover, un fil d’actualité basé sur vos centres d’intérêt auquel vous pouvez accéder en faisant un geste vers la gauche depuis l’écran principal ou via à partir d’applications de lecture de flux RSS telles que Feedly ou Inoreader.

En ce sens, nous vous avons récemment annoncé que le grand service d’actualités G, Google News, reviendrait officiellement en Espagne l’année prochaine, mais si vous avez un mobile Xiaomi, il n’y a aucune raison d’attendre cette date, car, alors, nous allons pour révéler une astuce simple avec laquelle vous pouvez activer l’application Google News sur votre terminal avec MIUI.

Comment activer l’application Google News sur votre mobile Xiaomi

Comme vous vous en souvenez peut-être, Google a retiré son service d’actualités d’Espagne lors de l’entrée en vigueur de la loi sur la propriété intellectuelle de 2014 et à ce moment-là, Xiaomi a désactivé l’application Google News sur tous ses mobiles en Espagne afin que les utilisateurs ne puissent pas y accéder. Mais récemment, nous venons de découvrir que l’application de service d’actualités Google est toujours présente dans MIUI en tant qu’application préinstallée du système d’exploitation.

9 astuces MIUI 12 que peu de gens connaissent

Cela signifie que l’application Google News est désactivée dans MIUI, mais comme pour le reste des applications du système, vous pouvez l’activer en suivant quelques étapes simples, que nous détaillerons ci-dessous :

Accédez aux paramètres de notre mobile Xiaomi et entrez dans la section Applications.

Une fois dans cette section, cliquez sur l’option Gérer les applications.

Cliquez sur l’option Afficher toutes les applications.

Dans le champ de recherche, tapez le mot news et l’application que vous recherchez apparaîtra immédiatement : Google News.

Entrez les paramètres de l’application et cliquez sur l’option Activer pour l’activer.

Une fois cela fait, Google News sera désormais disponible sur votre smartphone Xiaomi comme n’importe quelle autre application.

Ce que vous devez savoir, c’est que MIUI désactivera à nouveau l’application Google News après un certain temps, avec laquelle vous n’aurez d’autre choix que d’activer l’application chaque fois que vous allez l’utiliser ou changer la région en une autre en Espagne comme Andorre ou le Mexique. Pour pouvoir changer de région sur votre mobile Xiaomi il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accédez aux paramètres de votre terminal Xiaomi.

Entrez dans la section Paramètres supplémentaires.

Faites défiler l’option Région et sélectionnez-en une autre que l’Espagne, comme Andorre.

Ce que vous devez également garder à l’esprit, c’est que, comme le service Google News n’est actuellement pas disponible en Espagne, la plupart des informations qui parviendront à Google News proviendront des médias latino-américains, bien que, pour autant que nous ayons pu le vérifier, de la section Parmi les favoris, vous pouvez ajouter des médias espagnols tels que El Confidencial ou El País à vos sources d’information.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, MIUI, Téléphones, Xiaomi