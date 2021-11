Comment télécharger des ROM personnalisées pour mettre à jour votre mobile Xiaomi de manière simple

Nous expliquons étape par étape comment télécharger facilement des ROM pour votre mobile Xiaomi spécifique. Cela ne prendra que quelques minutes.

Les ROM pour Android ne sont pas aussi populaires qu’il y a quelques années, peut-être parce que les fabricants sont beaucoup plus constants lorsqu’il s’agit de publier des mises à jour et d’intégrer des améliorations et de nouvelles fonctions. Cependant, il y a des utilisateurs qui continuent à les utiliser. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous avez un mobile Xiaomi, dans cet article, nous vous expliquerons une astuce pour télécharger des ROM personnalisées pour votre modèle spécifique de manière très simple.

Ces systèmes d’exploitation étaient très populaires, comme nous l’avons dit, car ils permettaient aux utilisateurs d’accéder à de nombreuses fonctions pour personnaliser l’interface, se débarrasser des bloatwares ennuyeux, disposer des versions les plus récentes d’Android ou accéder aux dernières mises à jour de sécurité, entre autres aspects. Bien qu’elles ne soient plus aussi utilisées qu’avant, il existe une astuce pour télécharger des ROM personnalisées pour votre mobile Xiaomi que nous découvrons ci-dessous.

Comment télécharger des ROM personnalisées pour votre mobile Xiaomi

Les mises à jour du système ne sont généralement pas l’un des aspects les plus positifs des smartphones Xiaomi, car la firme ne se caractérise pas par être l’une des plus rapides à proposer de nouvelles versions. Cependant, il existe une méthode pour pouvoir mettre à jour facilement son téléphone avec une application créée par la marque elle-même. Son nom est MIUI Downloader, et vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Google Play Store.

Au lieu d’avoir à rechercher sur le net les nouvelles versions du système d’exploitation de votre Xiaomi, avec cette application, vous pouvez y accéder directement. Il n’y a qu’un seul détail négatif : MIUI Downloader a des publicités, et elles sont assez ennuyeuses. Au-delà de ce problème, avec lequel vous pouvez faire face avec un peu de patience, l’application vous offrira de nombreux avantages.

En plus de vous informer facilement si votre mobile recevra des mises à jour pour Android 12 et MIUI 13, MIUI Downloader vous donne également un accès direct aux ROM disponibles pour votre Xiaomi. Grâce à cette plate-forme, la mise à jour du téléphone vers les nouvelles versions disponibles est beaucoup plus facile. Ensuite, nous expliquons étape par étape comment télécharger les ROM dans MIUI Downloader :

Ouvrez MIUI Downloader sur votre mobile Xiaomi. Dans la liste de l’écran initial, recherchez le nom de votre mobile et cliquez dessus. Au début de la section de votre mobile, qui est dans notre cas le Redmi Note 7, vous trouverez toutes les ROM disponibles en téléchargement. Choisissez celui que vous souhaitez télécharger et appuyez dessus. Suivez les étapes pour télécharger la ROM. Si c’est officiel, vous pouvez l’installer directement depuis MIUI Downloader. Si ce n’est pas le cas, vous serez dirigé vers un site Web de téléchargement et vous devrez suivre les étapes nécessaires pour installer des ROM sur Android.

Grâce à cette application Xiaomi, accéder aux ROM disponibles pour votre mobile est beaucoup plus facile. Nous vous recommandons d’analyser en profondeur MIUI Downloader pour trouver tout ce qu’il peut vous offrir sur votre mobile. En plus de l’astuce que nous vous avons expliquée, elle vous permet également de mettre à jour facilement les applications Xiaomi installées sur votre terminal. Bref, une appli très complète qu’il faut essayer.

Thèmes connexes : MIUI, Téléphones, Xiaomi