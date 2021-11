Astuce : découvrez comment installer et utiliser les nouveaux jeux proposés par Netflix aux utilisateurs

Dans son processus de renouvellement et de croissance, Netflix a créé de nouvelles fonctionnalités qui plaisent beaucoup aux utilisateurs. C’est la façon dont le service de streaming de films et de séries a trouvé pour garder les utilisateurs à l’intérieur de sa plate-forme.

L’un des plus récents à arriver apporte aux appareils mobiles quelque chose qu’ils avaient déjà. Nous parlons de jeux, qui sont désormais accessibles directement sur Netflix, étant très simples à installer et à utiliser. Voyez à quelle vitesse vous pouvez le faire.

Parmi les nombreuses fonctionnalités qu’offre un smartphone, les jeux sont présents tout en haut d’utilisation. Ce divertissement est accessible à tous, avec une gamme presque infinie de propositions que ce soit sur le Play Store ou l’App Store.

Comment installer de nouveaux jeux sur Netflix

Ainsi, la nouveauté des jeux sur Netflix a laissé de nombreux utilisateurs se demander pourquoi ils utiliseraient ces jeux. La réponse consiste à les rapprocher des thèmes de leurs films et séries, accessibles dans le nouvel onglet Jeux.

A l’intérieur, vous trouverez la liste des (rares) jeux disponibles, ainsi que d’autres contenus. Il leur suffit de choisir celui qu’ils souhaitent, d’accepter l’accès au Play Store ou à l’App Store, puis, à l’intérieur de ceux-ci, d’effectuer l’installation normale du jeu choisi, comme s’il s’agissait de n’importe quelle autre application.

Comment trouver et utiliser ces nouvelles propositions

Après l’installation et chaque fois que vous souhaitez jouer, il vous suffit de revenir à l’onglet Jeux de l’application Netflix. Ici, vous verrez les jeux disponibles, sans indication de ceux qui sont réellement installés.

Lors du choix d’un jeu, et s’il est installé sur Netflix, des informations le concernant seront affichées. Tout ce qu’ils ont à faire est de cliquer sur Jouer et il leur sera immédiatement demandé de confirmer le compte de l’utilisateur pour la validation de l’âge. Après cela, ils sont dans le jeu et peuvent en profiter.

Ce ne sera certainement pas la spécialité de Netflix, mais cela donne aux utilisateurs un peu plus de distraction et d’excitation. Les jeux ne sont pas complexes, mais ils sont parfaits pour que l’utilisateur soit distrait et passe un bon moment.