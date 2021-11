Le Document Management, au format électronique, est une procédure qui vise à assurer la standardisation des processus d’archivage, de gestion, de classement et d’approbation de l’information de manière structurée grâce à l’utilisation de workflows ou de saisines ad hoc.

Comment mettre en place une solution de gestion documentaire ?

Le besoin pour les entreprises de recourir de plus en plus à des solutions de gestion documentaire est intrinsèquement lié aux énormes défis qu’implique une archive physique, allant de l’espace physique nécessaire et de la maintenance respective, au fait qu’il n’y a pas de critère pour catégoriser ou organiser les fichiers, ce qui entraîne une perte d’informations et de temps, la perte de documents et souvent le non-respect des délais.

L’importance de la gestion documentaire pour les entreprises

L’investissement nécessaire pour numériser la documentation archivée et passer d’un fichier physique à un fichier numérique, où seul le strict nécessaire est imprimé et stocké, n’est pas qu’une tendance, mais un besoin stratégique, dans une ère où la transformation numérique assume un rôle de premier plan.

Mais, pour que cette transformation se fasse sans encombre, il est nécessaire de recourir à des solutions de Gestion Documentaire, comme iPortalDoc. En effet, il ne suffit pas de numériser les documents et de les traiter de manière dématérialisée, il faut s’assurer que le fichier numérique est conforme aux règles et valable juridiquement. Par exemple, permettre l’utilisation de certificats et de signatures numériques pour identifier les utilisateurs est crucial pour garantir la validité juridique des documents qui y sont déposés.

En plus de la sécurité et de l’organisation totales des informations, dans une solution de gestion de documents, l’accès est immédiat, et la recherche de documents est très simple et peut se faire à l’aide de mots-clés, type de document, workflow, contenu, dossier…

Comment fonctionne la solution de gestion de documents, iPortalDoc ?

L’accès à la gestion des documents, iPortalDoc, se fait via un navigateur Web, quel que soit l’emplacement physique de l’utilisateur. L’authentification se fait sur un serveur d’authentification, par login et mot de passe (serveurs d’authentification LDAP, Windows Active Directory ou en utilisant l’authentification fédérée – Shibboleth).

iPortalDoc permet d’insérer des documents, ou de déclencher des workflows en envoyant un email, en associant des documents entre eux ou avec des emails, en faisant suivre un ou plusieurs documents simultanément, avec et sans action en attente, en les liant dans différents dossiers ou en consultant les documents associés.

L’accès aux documents ou aux processus est contrôlé par un concept de permissions d’utilisateurs, permettant également une gestion par groupes, groupes fonctionnels, postes et profils. Ce concept garantit que les collaborateurs (utilisateurs) n’accèdent qu’aux documents correspondant à leur niveau d’autorisation. L’autorisation d’accéder à un document donné peut également être définie par le processus qu’il suit, ainsi que le type d’action que les intervenants effectuent dans ce processus.

Le Schéma Chronologique vous permet de connaître toutes les étapes par lesquelles un document est passé et les intervenants respectifs.

Dans la hiérarchie des documents, définie dans la gestion des documents, un utilisateur peut se voir attribuer différents niveaux d’autorisation et peut même ne pas avoir accès à certains dossiers ou documents/processus de la hiérarchie. Dans le système de gestion des documents et des processus, iPortalDoc, il est possible d’enregistrer n’importe quel contenu de l’entreprise. Qu’il s’agisse d’un document papier, d’un fichier ou même d’un e-mail, conservez ces documents associés au processus/fichier respectif, et pouvant être consultés à tout moment, grâce à l’attribution d’autorisations.

L’application dispose d’un journal d’activité de paramétrage utilisateur. Pour que l’administrateur de l’application puisse extraire des informations sur les modifications apportées, comme par exemple un utilisateur qui appartenait à un certain groupe et qui commence à appartenir à un autre groupe. iPortalDoc permet également aux groupes d’entreprises de gérer toutes les informations concernant les différentes entreprises dans un seul système.

À qui s’adresse la gestion de documents iPortalDoc ?

Disponible en Starter Edition ou Enterprise Version, iPortalDoc a à sa base un ensemble de processus prédéfinis, transversaux à la plupart des entreprises ou personnalisables. L’ensemble des processus de base répond à la plupart des besoins des entreprises/organisations, qu’elles soient publiques ou privées, car ils couvrent différents domaines d’activité : Facturation Electronique avec Signature Numérique, Commandes, Propositions, Achats, Correspondance, Contrats, Ressources Humaines, Qualité, Réclamations , entre autres.

Les entreprises qui investissent dans une solution de gestion de documents et de processus, comme iPortalDoc, obtiennent un retour sur investissement très rapide, non seulement par la réduction de la quantité de papier utilisée mais aussi par les gains de productivité résultant d’une plus grande efficacité dans la gestion des processus.

Fonctionnalités d’iPortalDoc

Mode sombre et mode clair

Navigation par onglet

Autorisations par groupe

Actions personnelles et de groupe en attente

Différents types de recherche

Intégration avec Weboffice

association de documents

Association d’e-mails à des documents/processus

partage de documents

Transmission de documents

Déclencher des processus avec des e-mails

lier des documents

Journaux d’application

classement des documents

modifier la gestion

Standardisation des documents (modèles, formulaires)

Gestion des processus avec workflows

Gestion des entités

Intégration avec l’OCR

Signature numérique

APP iPortalDoc

