Comment choisir la Smart TV dont vous avez vraiment besoin et ne pas mourir en essayant

Nous vous donnons quelques astuces pour que vous puissiez choisir votre nouveau téléviseur et à la fin nous vous parlerons d’une promotion de cashback proposée par LG. Rien de plus simple !

Choisir un téléviseur intelligent est l’une de ces choses auxquelles vous n’êtes jamais préparé. Si nous sommes clairs sur le fait que nous ne voulons qu’un écran un peu grand et pas cher, les choses semblent faciles. Nous recherchons un modèle entre 300 et 400 euros, qui a 4K, c’est-à-dire 43 ou 50 pouces, c’est-à-dire d’une marque de confiance… et rien d’autre.

Cependant, dès qu’on décide de passer à quelque chose d’un peu plus sérieux, les choses se compliquent.

À l’heure actuelle, le marché des téléviseurs intelligents milieu et haut de gamme varie de 500 ou 600 euros à plusieurs milliers d’euros. De plus, nous trouvons différentes technologies et avantages qui échappent au commun des mortels, il est donc tout à fait normal que des doutes s’accumulent dans nos têtes.

Qu’est-ce que l’OLED ? Et le QNED ? Ai-je besoin de ces lumières colorées qui sortent de l’arrière ? Vais-je remarquer la différence entre 4K et 8K ? Dans cet article, nous allons essayer de faire la lumière sur le sujet et, accessoirement, vous dire une petite astuce avec laquelle vous pouvez économiser quelques euros sur votre nouveau téléviseur.

Pour commencer, vous devez être clair sur le fait que vous devez acheter (et oui, il est possible de le faire) exactement ce dont vous avez besoin. Heureusement, le secteur de la télévision intelligente propose des modèles pour tous les goûts et toutes les bourses, il ne vous en coûtera donc rien de définir un budget et une liste de besoins spécifiques et de vous y tenir. A partir de là, nous allons voir quelques clés à retenir.

Comment savoir de quelle taille de téléviseur vous avez besoin

Commençons par la question fondamentale : quelle taille avez-vous pour acheter la télévision ? Peu nous importe, il ne faut pas appliquer la maxime du « grand cheval, qu’il marche ou pas », car, croyez-le ou non, plus gros n’est pas toujours mieux. Il existe une taille idéale pour chaque utilisateur et chaque besoin. Ce n’est pas la même chose d’acheter un téléviseur pour jouer à la console assis sur le lit (et à une distance de deux mètres ou moins) que d’imiter une salle de cinéma dans un gigantesque salon.

Pour savoir de quelle taille nous avons besoin, le plus simple est de regarder la résolution et la distance à laquelle nous verrons la télévision. Ces deux mesures sont ce que la plupart des fabricants et vendeurs d’électronique prennent en compte lorsqu’ils recommandent une taille ou une autre. Alors, mesurez simplement la distance à laquelle vous allez placer votre téléviseur et selon que vous souhaitez une résolution Full HD ou 4K, choisissez l’une ou l’autre. Notre conseil est de vous orienter avec le tableau suivant, qui contient les mesures recommandées par LG :

Taille Distance recommandée (HD) Distance recommandée (4K) 75 « 2,7 – 4,7 mètres 2 – 3,2 mètres 70 « 2,6 – 4,4 mètres 1,8 – 3 mètres 65 « 2,4 – 4,1 mètres 1,7 – 2,9 mètres 60 « 2,3 – 3,8 mètres 1,7 – 2,6 mètres 55 « 2 – 3,5 mètres 1,4 – 2,4 mètres cinquante » 1,8 – 3 mètres 1,2 – 2,1 mètres 46 « 1,6 – 2,9 mètres 1,2 – 2 mètres 40 « 1,5 – 2,4 mètres 1,05 – 1,7 mètres 32 « 1,2 – 2 mètres 0,9 – 1,4 mètres

En suivant ce tableau, si par exemple de vos yeux sur le canapé à la télévision il y a 3 mètres de distance, l’idéal serait que vous achetiez un modèle entre 55 et 65 pouces dans le cas des téléviseurs HD, pouvant augmenter cette taille uniquement avec 4K. Cela a à voir avec la résolution (si vous êtes très près, vous verrez les pixels) et avec l’angle de vision humain, qui est limité (si nous avons un très grand téléviseur très proche, nous ne verrons pas bien les marges) .

En plus de ces normes préconisées par les marques (nous avons choisi celles de LG), il existe également une formule simple que vous pouvez appliquer : si vous allez acheter un écran Full HD, multipliez les pouces par 6,5. Si à la place vous allez opter pour un modèle 4K, multipliez-les par 3,5. Cette formule donnera la distance recommandée en centimètres pour tirer pleinement parti de votre angle de vision et de la surface de l’écran.

Ainsi, si par exemple nous choisissons un modèle 4K de 55 pouces, cela nous donnerait une distance recommandée de 192,5 centimètres (55 x 3,5).

Quelle résolution choisir

Encore une fois, nous allons essayer de répondre à cette question sans devenir trop compliqué. À l’heure actuelle, il est possible de trouver des téléviseurs 4K à un très bon prix (pas comme il y a quelques années), donc, à moins que vous ne soyez clair que vous voulez dépenser le moins possible, cela vaut la peine de commencer avec 4K comme base.

Aussi, si l’on prend en compte qu’il existe de nos jours de plus en plus de contenus compatibles 4K (pensez à Netflix, YouTube, les consoles de dernière génération…), le Full HD perd de plus en plus son sens, surtout si l’on envisage d’acheter un téléviseur comme un investissement depuis de nombreuses années. Une autre chose est que nous recherchons un petit écran jusqu’à 32 pouces pour, par exemple, regarder la télévision conventionnelle dans la cuisine. Dans ce cas, une dalle Full HD est largement suffisante.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est avec 8K, qui multiplie les pixels de 4K par quatre. Mis à part les spécifications, si nous obtenons des informations exquises, la vérité est qu’il est difficile de remarquer les différences entre un téléviseur 4K et 8K. De la même manière, à ce jour, nous ne trouvons pas beaucoup de contenu en 8K donc, à notre humble avis, une fois que nous avons planté en 4K, il vaut plus la peine de regarder la technologie d’imagerie que de ne pas être obsédé par le passage à 8K.

De la même manière, il nous est très difficile de profiter du 8K sur les téléviseurs de moins de 65 pouces, donc, à moins que vous ne soyez clair sur le fait que vous voulez un « pantallote » avec toutes les lois, l’achat le plus intelligent est peut-être un modèle 4K avec, par exemple, la technologie QNED de LG.

Quelle dalle est la plus adaptée : quelle technologie d’imagerie choisir ?

Fondamentalement, nous avons deux principaux types de panneaux : les panneaux LCD et les panneaux OLED. A partir de là, les marques développent leurs propres technologies d’image en fonction de ces standards. On retrouvera ainsi les QLED de Samsung ou les Nanocell ou QNED de LG.

Maintenant, quoi de mieux, un téléviseur OLED ou LCD ? Alors que les écrans OLED ont une série de petites cellules qui, pour faire simple, s’éclairent d’elles-mêmes, les écrans LCD nécessitent un éclairage externe avec différents schémas et technologies d’amélioration de l’image, d’où les QLED et Nanocell susmentionnés.

Compte tenu de cela, voici les principales différences entre les deux systèmes :

Les panneaux LCD sont moins chers et plus durables. Ils offrent un niveau de luminosité plus élevé et des couleurs moins saturées. L’inconvénient est qu’ils ont généralement un angle de vision plus faible et un contraste un peu plus faible que les panneaux OLED.

Les dalles OLED sont, quant à elles, un peu plus chères mais offrent une qualité d’image supérieure. Vous profiterez de noirs plus purs et de couleurs beaucoup plus fluides, sans compter qu’au niveau du contraste elles gagnent aussi. De plus, ce sont généralement des téléviseurs plus minces et plus légers.

Sur le plan pratique, le plus simple est peut-être de penser à l’expérience. Si vous envisagez d’utiliser la télévision pour vous immerger dans le jeu ou pour profiter de films ou de séries dans une atmosphère sombre, le meilleur choix est OLED. Si au lieu de cela, vous recherchez un téléviseur pour un salon lumineux et qui fonctionne davantage comme un centre de divertissement familial au jour le jour, la luminosité supplémentaire des panneaux LCD peut valoir la peine.

En fait, dans ce dernier sens, vous êtes intéressé de savoir que le marché propose des options LCD de haut niveau, telles que les téléviseurs LG Nanocell ou QNED, qui offrent une expérience d’image très similaire à celle des panneaux OLED. En plus d’avoir la luminosité et la luminosité supplémentaires de l’écran LCD, ces panneaux spéciaux parviennent à offrir des couleurs réalistes, fluides et bien calibrées, aidées en partie par l’intelligence artificielle.

Tout cela également avec un prix très compétitif, qui baisse un peu plus pendant la période de Noël. Et c’est qu’en ce moment il est possible d’acheter un téléviseur QNED, Nanocell ou même OLED avec un remboursement jusqu’à 1000 euros (nous vous expliquerons ci-dessous les détails de cette offre spéciale).

Et le HDR ?

Vous avez sûrement entendu dire qu’un bon téléviseur doit avoir le HDR. Ces acronymes signifient High Dynamic Range et font référence à la différence de contraste entre la partie la plus lumineuse et la partie la plus sombre de l’écran. Cela signifie qu’un téléviseur avec le sceau HDR offrira une image beaucoup plus détaillée, reproduisant fidèlement la lumière et les ombres, et offrant ainsi des couleurs avec un aspect beaucoup plus vif.

Gardez à l’esprit qu’il existe plusieurs normes HDR et que tous les téléviseurs ne les prennent pas en charge de la même manière. C’est quoi le bien ? En simplifiant beaucoup, au-delà du tampon HDR habituel, il convient de noter qu’il s’agit du HDR 10. Ce dernier sera sûrement le prochain standard de l’industrie, puisqu’il est plus avancé que le HDR normal.

Au cas où vous voudriez aller un peu plus loin, vous pouvez également opter pour un téléviseur avec HDR 10+ ou Dolby Vision, la norme Dolby étant peut-être plus utile, car pour le moment il y a beaucoup plus de contenu sous ce label.

Autres aspects à considérer

Au cas où vous souhaiteriez acheter un téléviseur dans l’idée de l’utiliser pour jouer à des jeux, il est important que vous remarquiez qu’il a une faible latence, généralement inférieure à 20 millisecondes. En ce sens, un bon indicateur est que le téléviseur inclut HDMI 2.1, ce qui garantit que le système prend en charge une vitesse de transfert suffisante pour le contenu 4K à 120 Hz et 8K à 60 Hz. Gardez également à l’esprit que les téléviseurs LCD ont une latence inférieure à celle des OLED.

Last but not least, bien que cela soit évident lors de l’achat d’une Smart TV, il ne fait pas de mal de jeter un œil à la section intelligence. Et c’est qu’aujourd’hui, il existe encore des téléviseurs qui ne sont pas compatibles avec des applications comme HBO ou Disney +, il est donc conseillé de noter que le catalogue d’applications TV à acheter s’adapte à vos préférences. Normalement, avec des systèmes comme WebOS, Tizen ou Android TV, il n’y a généralement pas de problème.

