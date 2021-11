Annonces sur Telegram : voici comment elles vous affecteront réellement

Telegram va inclure des publicités dans certains chats. Cependant, ils ne seront pas aussi ennuyeux que vous l’imaginez.

Telegram a déjà confirmé il y a longtemps son intention d’introduire des publicités sur sa plate-forme de messagerie, via une plate-forme publicitaire ouverte aux annonceurs pour inclure la publicité de leurs produits sur les chaînes publiques.

La nouvelle n’a pas été bien accueillie par tous les publics. Cependant, petit à petit, nous avons appris plus de détails sur la plate-forme publicitaire Telegram, jusqu’à ce que nous découvrions qu’en réalité, l’arrivée d’annonces sur Telegram ne sera pas quelque chose d’aussi négatif que certains le pensaient initialement.

En fait, via le site officiel de la plate-forme publicitaire Telegram, de nouvelles données ont été proposées sur ce à quoi ressembleront les publicités que les utilisateurs commenceront à voir et comment elles ont été conçues pour ne pas gêner les personnes qui utilisez-le. l’application de messagerie.

Limite de caractères sur les publicités et uniquement sur les chaînes publiques de plus de 1 000 abonnés

Telegram qualifie les annonces de « publications sponsorisées ». Ils expliquent que ces messages ne seront diffusés que sur les chaînes publiques de plus de 1 000 abonnés.

De plus, ils précisent que les messages auront une limite de 160 caractères, et que leur contenu doit être en rapport avec le sujet de la chaîne où ils sont diffusés.

Baser le contenu du message sur le thème de la chaîne implique que Telegram ne collectera pas de données auprès des utilisateurs dans le but de connaître leurs intérêts spécifiques. En fait, tous les utilisateurs d’un même canal verront exactement le même message sponsorisé.

En ce sens, les annonceurs auront la possibilité de choisir la langue et le thème approximatif des canaux sur lesquels leurs messages sponsorisés seront affichés, ainsi que de filtrer les canaux dans lesquels les publicités ne doivent pas être diffusées. Il ne sera pas non plus permis d’ajouter des liens externes dans les annonces.

Actuellement, les publicités Telegram sont en phase de test et les premières campagnes de messages sponsorisés sur les chaînes devraient commencer sous peu. Selon Telegram, une fois que l’entreprise sera en mesure de couvrir ses coûts avec les revenus générés par ces publicités, les avantages publicitaires seront partagés avec les propriétaires des chaînes sur lesquelles les messages sponsorisés sont diffusés.

