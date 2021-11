Comment mesurer la consommation d’électricité avec votre mobile et combien vous devrez payer

C’est le meilleur moyen de savoir mesurer votre consommation d’électricité avant la date de paiement.

Saviez-vous qu’il est possible de vérifier votre consommation électrique en temps réel depuis votre mobile ? Bien que cela semble quelque chose d’imaginaire, il est possible de le faire et vous n’avez pas besoin de « pirater » le réseau du système électrique, loin de là.

C’est un processus très simple avec lequel en suivant quelques étapes simples, vous pouvez instantanément avoir un graphique avec la consommation d’énergie exacte de votre maison et voir comment vous pouvez améliorer votre facturation à la fin du mois au cas où il sortirait de contrôler.

Si vous voulez savoir comment c’est possible, nous vous dirons tout ce que vous devez faire et en détail pour que vous puissiez commencer à contrôler votre consommation d’électricité et réduire vos mensualités.

Comment vérifier le prix de l’électricité en temps réel depuis votre mobile

Code CUPS : connaître la consommation électrique quotidienne de votre logement

Avant de commencer à surveiller la consommation électrique quotidienne de votre logement, il est nécessaire que vous connaissiez un élément très important, le code CUPS (Code Universel du Point de Ravitaillement).

Si vous ne connaissez pas ce numéro de série, il s’agit d’un numéro qui sert d’indicateur unique pour les contrôleurs d’éclairage ou les points d’approvisionnement et avec lequel vous vous identifiez auprès des différents distributeurs en Espagne.

Pour vous donner une idée, il existe sur le territoire espagnol plus de 600 commerçants d’électricité et plus de 300 distributeurs d’électricité. Par conséquent, il est si essentiel de savoir quel est le code qui identifie votre cas.

Distributeurs électriques

Les distributeurs sont les entreprises chargées de s’assurer que l’électricité atteint les différentes zones et ils sont responsables du même réseau, ainsi que de son entretien.

Négociants en électricité

Les marketeurs sont ceux qui servent d’intermédiaire entre vous, en tant que client et le distributeur à travers différentes offres, promotions et autres services.

Comment trouver le code CUPS ?

Avec ce clair, il est temps de découvrir comment vous pouvez trouver ce code CUPS et quelles sont les séries qui correspondent aux principaux distributeurs du pays et ainsi l’identifier plus facilement.

Vous trouverez le code CUPS sur chacune de vos factures d’électricité et de gaz naturel et dans ce cas, il correspond aux quatre premiers chiffres. Pour savoir lequel est le vôtre, prenez en considération les cas suivants :

Code TASSES Emplacement COUPES Iberdrolas Verso de la facture, dans la rubrique « Données liées à votre fourniture » TASSES Endesa Côté droit de la facture, très proche des données du contrat TASSES Naturgy Dans la section « Données d’approvisionnement » de la facture TASSES EDP Returnal du reçu CUPS Repsol En haut du ticket de caisse, dans la rubrique « Données clients et points d’approvisionnement »

Pour vous faciliter la tâche, nous vous laissons une liste avec les codes CUPS des différents distributeurs les plus importants. Vérifiez lequel est le vôtre ci-dessous :

CUPS Iberdrola Distribución (I-DE Redes Eléctricas Inteligentes) – ES0021

TASSES Nedgia – ES0217 / ES0230

CUPS UFD Distribution – ES0022

TASSES EDP-HC Énergie – ES0026

TASSES Nortegas – ES0229

TASSES Viesgo Distribution – ES0027

CUPS Endesa Distribución (E-Distribución) – ES0031 / 0023/0024/0029/0031/0288/0363/0396

TASSES Madrileña Rouge de Gaz – ES0234 / ES0236

Chaque distributeur a son application pour mesurer sa consommation électrique avec le mobile

Vous vous demandez sûrement et à quoi sert le code CUPS ? Très simple, chaque entreprise dispose d’une application pour que vous puissiez mesurer la consommation d’électricité avec votre mobile et combien vous devrez payer quotidiennement.

Bien entendu, avant de télécharger l’application mobile, vous devez vous inscrire sur sa plateforme client correspondant à l’entreprise qui vous correspond, c’est pourquoi il est si important de connaître le code CUPS de chaque distributeur.

Comment s’inscrire auprès de l’entreprise ?

Pour vous inscrire, vous devez procéder comme suit :

Entrez dans le portail Web de chaque entreprise, que ce soit Endesa Distribución, Iberdrola Distribución, Unión Fenosa Distribución, E-Redes.

Complétez vos données, elles correspondent généralement à votre numéro d’identification de contrat et à vos données personnelles. À certaines occasions, il est nécessaire d’envoyer une copie de la carte et d’attendre que la société de service vous envoie l’utilisateur d’accès.

Terminez le processus d’inscription et attendez le temps de réponse (généralement un maximum de quelques jours).

Au moment d’être accepté, vous aurez la possibilité d’accéder à l’application pour vérifier votre consommation en temps réel depuis votre mobile, ainsi que les courbes de consommation et plus encore.

Ce sont les applications pour mesurer la consommation d’électricité avec votre mobile et combien vous devrez payer

Ensuite, nous vous laissons les liens de téléchargement de chaque application en fonction des différentes sociétés.

A ce stade, il vous suffira de saisir l’application qui vous correspond et de revoir les courbes et les options de consommation du moment. Sachant cela, il ne vous reste plus qu’à multiplier la dépense en kWh par le prix du tarif en vigueur et vous aurez ainsi la consommation estimée que vous devriez payer à la fin du mois.

Maintenant, il se peut que dans l’application, vous n’ayez pas le tarif du kWh. Dans cette situation, vous pouvez télécharger l’application redOS (Red Eléctrica de España SAU), l’une des plus complètes pour vérifier le prix de l’électricité depuis votre mobile, entièrement gratuitement et en temps réel.

À ce stade, vous trouverez les informations sur les coûts, basées sur le taux de l’heure de la journée avec les périodes de pointe, de plaine et de vallée. Une fois téléchargé, entrez dans l’application en tant que consommateur et vérifiez le prix du kWh et c’est tout. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce logiciel, découvrez comment consulter le prix de l’électricité en temps réel depuis votre mobile. À ce stade, vous verrez tous les avantages de cette application et les raisons de la télécharger.

N’oubliez pas que vous pourrez ainsi avoir une estimation de la consommation électrique de votre logement et savoir approximativement combien vous devrez payer lors de votre prochaine facturation. Cela dit, il vous suffit de trouver le bon équilibre pour profiter de votre maison sans trop dépenser.

Est-il vrai que laisser le chargeur branché consomme beaucoup d’électricité ?

Si vous avez aimé cet article, n’oubliez pas que vous pouvez également voir combien d’argent vous pouvez économiser (réellement) en chargeant votre mobile et d’autres appareils la nuit.

Sujets connexes : Technologie