Si vous traitez des données nécessitant une sécurité (documents, photos, codes de sécurité ou informations bancaires) et que vous ne faites pas confiance aux applications tierces, envisagez d’utiliser l’application Notes d’Apple. Cette application a une option pour protéger la note et vous ne pouvez y accéder que via un mot de passe, Touch ID ou Face ID.

Nous allons donc vous montrer aujourd’hui comment bloquer l’accès à Notes sur iPhone et iPad.

La recherche d’applications sécurisées pour conserver vos données vous mènera à de nombreuses applications. Certains d’entre eux sont vraiment sûrs – d’autres le sont moins. Choisissez donc d’utiliser l’application Notes d’Apple.

Bien sûr, vous n’obtiendrez pas les mêmes fonctionnalités d’organisation et de gestion de documents, mais vous aurez la possibilité d’ajouter et de bloquer l’accès à vos notes – même avec votre téléphone déverrouillé.

Comment ajouter des documents à une note sur iPhone et iPad

Pour protéger des documents, des photographies ou des vidéos, vous devrez évidemment les ajouter à une note.

1. Sur votre iPhone ou iPad, créez une nouvelle note.

2. Cliquez sur la caméra au-dessus du clavier.

3. Cliquez ensuite sur « Choisir une photo ou une vidéo » pour ajouter une photo ou une vidéo de votre bibliothèque. Pour numériser et enregistrer des documents, cliquez sur « Scanner des documents ».

Vous ne verrez aucune option pour importer des données à partir de l’application Fichiers ou de toute autre application à cette fin. Mais il existe une fonction de glisser-déposer qui vous permet d’ajouter différents fichiers et documents dans l’application Notes. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser iOS 15 ou iPadOS 15 – ou supérieur.

Ouvrez l’application où le fichier est enregistré, cliquez et maintenez, déplacez un peu votre doigt pour « l’attraper ». Avec l’autre main, ouvrez l’application Notes et accédez à la note en question. Relâchez votre doigt pour ajouter le fichier.

Comment bloquer l’accès à Notes sur iPhone et iPad

1. Ouvrez l’application Notes et choisissez la note que vous souhaitez protéger.

2. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit.

3. Sélectionnez « Protéger ».

Si c’est la première fois que vous protégez une note, il vous sera demandé de créer un mot de passe. À partir de là, assurez-vous également d’activer l’option « Touch ID » ou « Face ID » si vous souhaitez déprotéger les notes sans entrer de mot de passe. Cliquez sur le bouton « Terminé » pour enregistrer vos options.

Chaque fois que vous protégez une nouvelle note, il vous sera demandé de ressaisir le mot de passe pour vérification. Une fois que vous avez sécurisé une note, vous pouvez rapidement protéger ou déprotéger la note à l’aide du cadenas.





Comment supprimer le « verrouillé » dans l’application Notes

Vous ne souhaitez plus protéger une note ? Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez la note et après l’avoir déprotégée, cliquez sur les trois points comme indiqué ci-dessus. Ici, choisissez l’option « Supprimer ».

