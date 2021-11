La transformation du Chacal: comment c’était et comment c’est le groupe de bande dessinée napolitain

De The Last TRILLata à Lol – Who laughs is out, en passant par Les effets de Gomorrhe sur les gens et bien plus encore : c’est ainsi qu’était The Jackal quand ils ont commencé, il y a 16 ans.

Du web au cinéma, en passant par la télévision et les plateformes de streaming : le groupe de vidéastes The Jackal est désormais connu dans le monde de la bande dessinée italienne et ses membres sont des personnalités bien connues même en dehors du web où ils se sont d’abord fait connaître. La société de production a en fait plus de 16 ans de vie derrière elle, au cours desquels sa formation a changé, les membres individuels ont grandi et le type de comédie et de contenu réalisé a évolué. Voici à quoi ressemblait The Jackal à leurs débuts et ce qu’ils sont devenus maintenant.

La première vidéo sur YouTube

Le groupe a été fondé en 2005 par Francesco Ebbasta, Ciro Priello, Simone Ruzzo – noms de scène de Francesco Capaldo, Ciro Capriello et Simone Russo – et par Alfredo Felco. Le premier clip mis en ligne sur la plateforme de partage qui les a rendus initialement célèbres date pourtant du 26 février 2007 : il s’agit de La Dernière TRILLata, une œuvre comique qui – comme dans le style des auteurs – tire l’essentiel de son sens de les références à la contemporanéité. La contemporanéité en question est celle d’il y a maintenant 14 ans : tout le clip tourne en fait autour des trilles de MSN Messenger, un système de messagerie qui à l’époque était devenu synonyme de messagerie en ligne et qui est aujourd’hui complètement oublié. Les autres éléments disséminés dans la vidéo sont également quelque peu vintage : la structure de la vidéo et les références qu’elle contient sont un hommage aux premières bandes-annonces de Maccio Capatonda de 2004.

Succès en ligne et au-delà

Depuis cette première vidéo, The Jackal a parcouru un long chemin : devenir viral avec la publicité parodique des serviettes hygiéniques et démontrer immédiatement leur talent avec des œuvres plus complexes comme The Washer. Entre 2011 et 2012, ils captent l’attention de centaines de milliers de personnes avec la série Web Lost in Google, avec des commentaires d’utilisateurs utilisés pour construire l’intrigue du prochain épisode et des guest stars des quatre coins du monde du divertissement en Italie. En 2014 Les effets de Gomorrhe sur le peuple les consacrent définitivement et en 2017 le groupe s’aventure dans le cinéma avec Addio Fottuti Musi Verdi.

En attendant, Aurora Leone, Fabio Balsamo et Gianluca Colucci, alias Fru, ont complété le line-up initial, tandis que le groupe et ses membres ont commencé à apparaître partout sur les réseaux sociaux et à la télévision. Des campagnes promotionnelles aux productions telles que Lol – Who laughs is out et la réalisation d’émissions liées aux championnats d’Europe de football et au festival de Sanremo. En plus de 15 ans de carrière, les Chacals ont évolué dans tous les aspects, tout en restant sensiblement toujours fidèles à eux-mêmes.