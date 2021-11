Mode karaoké Spotify : comment activer les paroles des chansons

Les paroles des chansons arrivent sur Spotify avec le mode dit « paroles » : découvrez comment transformer l’appli en votre karaoké personnel.

Après plusieurs années de va-et-vient, Spotify permet enfin de lire les paroles des chansons que vous écoutez, grâce à une collaboration avec la populaire application spécialisée dans les paroles, Musixmatch.

La fonction « Paroles » de Spotify est désormais accessible à tous les utilisateurs, aussi bien ceux qui utilisent la plateforme gratuitement, que ceux qui ont souscrit un abonnement Premium. Aujourd’hui, nous allons vous expliquer comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour lire les paroles de vos chansons tout en les écoutant.

Comment afficher les paroles des chansons sur Spotify sur Android

La version mobile de Spotify est susceptible de bénéficier le plus de l’arrivée de cette fonctionnalité. Il y a eu de nombreux utilisateurs de la plateforme qui ont demandé l’arrivée de cette fonctionnalité pendant des années, et maintenant il est enfin possible de lire les paroles des chansons qui sont entendues sur Spotify pour Android et iOS. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez le lecteur audio Spotify pendant la lecture d’une chanson en appuyant sur le nom de la chanson sur la carte colorée en bas de l’écran. Pendant la lecture de la chanson, balayez l’écran vers le haut. Les paroles de la chanson apparaissent, défilant en temps réel pendant la lecture de la chanson. Pour ouvrir les lettres en plein écran, appuyez sur l’icône avec les deux flèches dans le coin supérieur gauche.

Comment afficher les paroles des chansons dans Spotify sur Windows PC et macOS

Si vous faites partie de ceux qui utilisent Spotify sur votre ordinateur, que ce soit Windows ou macOS, vous pouvez également lire les paroles des chansons que vous écoutez. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Dans la barre de lecture en bas, appuyez sur l’icône du microphone pendant la lecture d’une chanson. Les lettres apparaîtront dans la section principale de la fenêtre de l’application. Pour l’instant, la fonction Paroles ne prend pas en charge le mode plein écran.

Comment afficher les paroles des chansons sur Spotify sur Smart TV

De plus, Spotify a également ajouté la possibilité de voir les paroles en grand, dans la version de l’application pour téléviseurs, consoles et autres plates-formes multimédias. Vous avez juste à faire ce processus:

Ouvre le mode « Now Playing View » pour une chanson. Allez dans le coin inférieur droit jusqu’à ce que vous atteigniez le bouton « Paroles » et activez l’option. Les lettres apparaîtront sur l’écran du téléviseur.

Il est à noter que, si vous souhaitez voir les paroles sur un téléviseur, vous devrez vous assurer d’avoir un appareil compatible. Ceux-ci incluent Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Android TV, FireTV, Samsung Smart TV, Roku, LG, Sky et Comcast.

