Comment installer des applications sur Android TV avec votre mobile

HOPVISION Retroprojecteur,6500 Lumens Mini Projecteur 1080P Full HD,Vidéoprojecteur avec 240" Display, Projecteur Portable 90000 Heures Compatible avec HDMI/USB/SD/AV/VGA

【Expérience Grand écran】-La plage de taille du vidéoprojecteur est de 30 à 240 pouces et la distance du projecteur est de 1 à 6 mètres. La meilleure distance de visualisation est de 3 m et la taille de projection est de 120 pouces. Avec 6500 lumens, il prend en charge le 1080P le plus élevé. Il est facile de configurer et d'ajuster la taille de l'écran. Ce projecteur LCD présente un rapport de contraste de 8000: 1, idéal pour un plaisir cinématographique. 【Faible Consommation d'énergie】-Ce vidéoprojecteur amélioré a le meilleur système de refroidissement, une efficacité de refroidissement élevée et un faible bruit de ventilateur, prolongeant la durée de vie de l'ampoule à 90000 heures, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser plus de 15 ans, vous offrant un son de qualité supérieure -expérience visuelle en continu. 【Connexion Multimédia】- L'interface comprend HDMI/ USB/ VGA/ AV/ carte micro SD/ sortie audio 3,5 mm. Compatible avec les smartphones/ tablettes/ PC/ TV/ ordinateur portable/ clés USB/ PS4/ lecteurs DVD/ TV Box, etc.(En raison des droits d'auteur des applications, regarder les films sur Netflix, Prime Video, Hulu, uniquement via la connexion d'un ordinateur portable, Chromecast, dongle sans fil, TV Stick ou Roku.) 【Excellente Qualité Sonore】-Le vidéoprojecteur est équipé de deux haut-parleurs intégrés, offrant une excellente qualité sonore sans haut-parleur externe. De plus, vous pouvez vous tourner pour appliquer un haut-parleur externe que vous aimez le plus. 【Cinéma Maison Parfait】- La plupart des scénarios d'application pour le mini projecteur sont des home cinémas. Le projecteur peut être utilisé pour des jeux, des vidéos, des séries télévisées, des photos, des sports, l'UEFA Champions League, etc. Vous ne manquerez aucun grand moment. En outre, HOPVISION offre 2 ans de réparations gratuites et un support technique professionnel à vie. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.