Comment prendre une photo sans appuyer sur aucun bouton sur un mobile Xiaomi

artfone C1+ Téléphone Portable Senior Débloqué avec Grandes Touches | Bouton SOS | Radio FM | Haut-Parleur de Boîte | Batterie 1400mAh | Lampe Torche et Station de Charge, Noir

☛【Nouveau Configuration】 écran coloré clair de 1,77 pouces, une conception de grandes touches, grands menus d'icônes claires, volume sonore élevé pour faciliter l'écoute, la torche intégrée et le volume sonore contrôlés pratiquement par le bouton latérale. Ce téléphone portable Senior est livré avec un cable USB et un station de chargement pour charger l'appareil en cas de besoin,très facile pour les personnes âgées, les enfants et les aveugles. ☛【Batterie super grande mise à niveau】 La batterie de 1400mAh est fournie une plus grande capacité de la batterie que tous les produits similaires, et on peut continuer à parler avec le temps de 5-6 heures. Son temps de veille est 240-300 heures (10-12 jours) et il utilise un coffre-fort de haute qualité A-Core, avec une autonomie de batterie incroyable, sa vitesse de charge est plus rapide et plus sûr. ☛【Appels Sonores de Haute Qualité】Des haut-parleurs améliorés garantissent que chaque appel est fort, clair et simple. Lorsque vous utilisez des appels mains libres, vos oreilles n’ont pas besoin d’être proches du téléphone portable, mais vous pouvez également entendre des voix fortes, ce qui est très agréable pour les personnes âgées malentendantes. Et il offre plus de choix de sonneries pour ne pas ennuyer les personnes âgées. ☛【Fonction complète】S0S, bluetooth, torche, réveil, calculatrice et radio FM, Artfone téléphone portable avec une fonction complète, facile à utiliser pour les personnes âgées. En plus il fournit 5 langues: français, anglais, espagnol, allemand, italien, vous pouvez changer la langue à volonté.(Aucune fonction de caméra) ☛【Le téléphone mobile sans contrat】 Ce téléphone est un téléphone avec des boutons sans contrat, vous pouvez choisir le paquet de transporteur qui vous convient. Ce téléphone prend en charge tous les réseaux 2g européens et est adapté pour faire des appels téléphoniques et envoyer des messages texte, mais ne prend pas en charge l’accès à Internet.