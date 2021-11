Comment contrôler votre Apple Watch sans la toucher avec vos mains

Montre Connectée Homme Femmes, Smartwatch 1,69" Montre Sport Podometre Cardiofrequencemètre Moniteur de Sommeil Etanche IP68 Montre Intelligente 24 Modes Bracelet Connecté Chronometre pour Android iOS

Multifonctionl et Rappel Intelligent: Tracker d'Activité ( Podometre, Distance, Calories ), Cardiofréquencemètre, Oxymètres, Tensiomètre, Chronomètres, 24 modes sport, Tracker Sommeil et Alarme, Contrôle de la Musique, Rappel Sédentaire, Sens du Poignet, Prévisions Météorologiques. Après s'être connecté avec succès au téléphone, il synchronisera automatiquement les rappels d'appels entrants, les SMS et messages sociaux (Facebook Messenger Whatsapp Ins, etc.), et vibrera pour vous le rappeler. Grand Ecran Couleur 1,69: Montre connectée adoptez un 1,69 pouces TFT écran tactile coloré pour l'utilisation pratique et sensible, et l'opération est plus simple et plus facile à utiliser. L'écran s'illuminera immédiatement lorsque vous levez le poignet. La luminosité peut être réglée sur 4 niveaux, en restant visible et clair même au soleil. Vous pouvez également personnaliser le cadran exclusif de la montre en téléchargeant des photos. Moniteur de Fréquence Cardiaque et Sommeil: Grâce aux capteurs optiques, la montre intelligente surveille précisément votre rythme cardiaque en temps réel. De plus, la smartwatch aide à mesurer votre sommeil total, votre sommeil léger et profond, votre temps d'éveil, d'endormissement pour vous donner une analyse de vos habitudes de sommeil. Vous pouvez mieux comprendre votre santé à tout moment. (Pas à des fins médicales.) 24 Modes Sport et GPS Partagé: Ce montre homme connectée a 24 modes d’exercice comme marche, course, vélo, randonnée, escalade, alpinisme, yoga, danse, natation, badminton, tennis, et etc. Connectez la montre connecté au GPS de votre téléphone pour afficher l'allure, les caloies, la distance parcourue et la carte d'itinéraire pendant vos marches, courses, randonnées et sorties à vélo, vous permettant de vous entraîner de manière plus scientifique. Etanche IP68 et Batterie durable: Norme d'étanchéité IP68, résistante à l'humidité quotidienne comme le lavage des mains, le bain et la natation, pas besoin de l'enlever fréquemment. Montre sport peut être utilisée pendant 7 à 10 jours ou en veille pendant 30 jours lorsqu'elle est chargée pendant 1.5 heures. La bracelet connecté est compatible avec iOS 9.0 / Android 5.0 ou supérieur. (pas pour PC iPad ou tablette).