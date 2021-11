Comment supprimer le filigrane d’une photo

Fatigué des filigranes sur les photos et les images ? Avec ces astuces, vous pouvez supprimer les filigranes gênants sans problème.

Combien de fois vous est-il arrivé de trouver une image incroyable et de ne pas pouvoir l’utiliser parce qu’elle a un filigrane dessus ? C’est une technique très courante dans les banques d’images, les photographes ou les référentiels de conception.

Dans tous les cas, il est aujourd’hui possible de résoudre ce problème grâce à différents outils, soit via des programmes de conception graphique, soit avec des services Web spécialisés, et l’un des plus populaires est Photoshop.

Si vous voulez savoir comment il est possible de supprimer facilement et rapidement un filigrane de n’importe quelle image, nous vous indiquerons toutes les alternatives dont vous disposez afin que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux.

Qu’est-ce qu’un filigrane et à quoi sert-il ?

Avant d’entrer dans les détails sur la façon de supprimer un filigrane d’une image en ligne ou via un programme, il est important d’être clair sur ce qu’est un filigrane et à quoi il sert.

Dans ce cas, un filigrane est une image, une phrase ou une information qui apparaît en surimpression sur une autre image ou vidéo et qui a généralement un effet de transparence assez fort.

Il est utilisé pour protéger ou limiter l’utilisation ou la distribution de tout contenu audiovisuel sans l’autorisation du créateur et ainsi protéger vos intérêts. Ces filigranes sont très courants dans les documents en ligne, les banques d’images ou encore par les professionnels de la photographie, du graphisme, entre autres.

En d’autres termes, c’est un moyen très populaire d’établir le droit d’auteur ou le droit d’auteur pour des images ou des contenus créés par quelqu’un et de limiter l’utilisation illégale et le piratage de ce type de contenu.

Par exemple, dans les banques d’images, pour supprimer le filigrane sur n’importe quelle photo, vous devrez payer un abonnement premium ou acheter l’image que vous souhaitez.

Comment supprimer le filigrane avec Photoshop

En étant clair sur ce que sont les filigranes et à quoi ils servent, il est temps de comprendre comment vous pouvez les supprimer de n’importe quelle image sans avoir à payer pour cela.

Il existe différentes méthodes et l’une des plus efficaces consiste à utiliser l’outil Photoshop. Ce programme de conception spécialisé offre différentes options qui vous aideront à supprimer les filigranes en quelques secondes. Ensuite, nous vous expliquerons étape par étape comment procéder.

La première chose à faire est d’ouvrir Photoshop sur votre ordinateur. Ensuite, allez dans « Fichier> Ouvrir et sélectionnez l’image dont vous souhaitez supprimer le filigrane ».

Une fois l’image ouverte, dans le panneau d’options situé sur le côté gauche de votre écran, choisissez l’outil « Lasso », dont l’icône a la forme d’une corde. S’il n’apparaît pas directement, cliquez avec le bouton droit sur l’icône et trois options apparaîtront : Outil Lasso, Lasso polygonal et Lasso magnétique. Choisissez « Outil Lasso ».

Après avoir sélectionné cet outil, avec le pointeur, vous devrez entourer la section où apparaît le filigrane, en maintenant le clic gauche enfoncé jusqu’à ce que les lignes pointillées commencent à clignoter.

Maintenant, en haut du menu, localisez « Modifier> Remplir ».

À ce stade, quatre sections apparaîtront que vous devez configurer, comme indiqué dans l’image suivante.

Une fois que vous avez rempli les paramètres susmentionnés, appuyez sur « OK » pour appliquer les modifications et c’est tout.

Comment supprimer le filigrane sans Photoshop

Bien sûr, vous ne devez pas simplement utiliser Photoshop pour supprimer les filigranes d’une image. Heureusement, il existe différentes options en ligne dans lesquelles vous pouvez vous soutenir à cet effet et totalement gratuitement. Nous vous en disons quelques-uns.

effets photo

L’un des sites Web préférés des utilisateurs est Fotoefectos. Cet outil numérique dispose d’une édition automatique pour supprimer le filigrane de vos images sans problème. Suivez ces étapes simples :

Allez sur le site Fotoefectos et sélectionnez « Télécharger ma photo ».

Une fois l’image téléchargée, cliquez sur « Ajouter des filtres / supprimer le filigrane ? », puis sur « Suivant ».

À ce stade, vous devez sélectionner « Ajouter des filtres / supprimer le filigrane ? », Ajuster automatiquement et « Supprimer le filigrane ? ». Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Vous devez maintenant sélectionner la zone où se trouve le filigrane. Pour ce faire, faites glisser la case qui apparaît sur votre image jusqu’à ce que le filigrane soit recouvert. Vous pouvez l’ajuster selon vos besoins. Une fois terminé, appuyez sur « Supprimer le filigrane> terminer ».

Pour finir, allez dans l’option « télécharger l’image » et c’est tout. Vous pouvez enregistrer votre image sans filigrane sur votre ordinateur pour la partager comme vous le souhaitez.

Dissolvant de filigrane HitPaw

HitPaw Watermark Remover est un autre excellent outil auquel vous pouvez faire confiance lorsque vous devez supprimer un filigrane d’une image ou d’une vidéo. L’opération est très simple et ne nécessite que trois étapes simples.

Accédez au site Web HitPaw Watermark Remover et cliquez sur l’option « Supprimer le filigrane maintenant ».

Un nouvel onglet s’ouvrira dans lequel vous devrez joindre l’image dont vous souhaitez supprimer le filigrane. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir un fichier » ou vous pouvez mettre l’URL d’une vidéo YouTube, car elle est également compatible avec ce format.

Sélectionnez ensuite la zone de filigrane avec l’outil de sélection.

Enfin, appuyez sur « Supprimer » pour que le filigrane soit automatiquement supprimé et que vous puissiez télécharger votre image pour l’utiliser comme vous le souhaitez.

Apowersof

Enfin, Apowersof est un outil en ligne qui vous aidera à supprimer ce filigrane ennuyeux de n’importe quelle image. Vous devez uniquement :

Entrez sur le site Apowersof et cliquez sur l’option « Supprimer les filigranes des photos ».

Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez rechercher l’image souhaitée sur votre ordinateur. Sélectionnez-le et appuyez sur « Ouvrir ».

Une fois votre image téléchargée, vous devez joindre à l’outil de sélection la section où se trouve le filigrane. Ajustez-le selon vos besoins. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Supprimer ».

Enfin, cliquez sur la case bleue qui indique 1/1 terminé, téléchargement traité. Sélectionnez où vous voulez enregistrer votre image et c’est tout.

Comme vous le verrez, il n’est pas difficile de supprimer un filigrane d’une image, vous n’avez besoin que des outils appropriés, tant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins lucratives, sinon cela pourrait avoir des conséquences juridiques. De la même manière, nous espérons que ces options vous seront d’une grande utilité et que vous pourrez utiliser vos images sans problème.

