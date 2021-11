Astuce : comment améliorer encore plus la musique de votre smartphone Xiaomi de manière très simple

Outre les smartphones, il est également devenu normal et une habitude d’utiliser des écouteurs connectés. Ceux-ci nous permettent d’écouter notre musique en toute discrétion et sans déranger personne autour de nous.

La présence de ces écouteurs signifie également que nous avons une meilleure qualité sonore, ce qui nous oblige à régler le son avec plus de soin. Sur un smartphone Xiaomi, il s’agit d’un processus simple qui dépend entièrement de l’utilisateur.

La personnalisation est un mot-clé dans Xiaomi

Dans le domaine du son, chaque utilisateur a son choix et son avis unique. C’est le moyen de tirer le meilleur parti de la musique, en ajustant à la fois les graves et les aigus, librement et adaptés à chacun.

Sur les smartphones, cela est possible dans certains cas, et sur Xiaomi, MIUI couvre ce domaine. Nous pouvons utiliser un ensemble de paramètres par défaut, adaptés au type de musique, mais il y a aussi la liberté de personnaliser pour n’importe quel type de musique.

La musique a de la place sur MIUI

Pour accéder à cet égaliseur MIUI, il suffit à l’utilisateur d’ouvrir les paramètres du smartphone Xiaomi. À l’intérieur, ils doivent naviguer vers la zone Sons et vibrations, puis jusqu’à la fin, où ils trouvent l’option Effets sonores.

C’est maintenant qu’ils trouvent enfin la possibilité d’accéder à l’égaliseur graphique. Dans cette zone, vous avez accès à toutes les options nécessaires pour régler la lecture de la musique. Vous pouvez choisir parmi 8 préréglages, adaptés à différents styles de musique. Même ceux-ci peuvent subir des changements et des ajustements qu’ils jugent nécessaires.

Simple pour ceux qui veulent customiser l’égaliseur

Il existe également une option entièrement dédiée à la personnalisation dédiée à la personnalisation, où l’utilisateur est libre de personnaliser l’égaliseur. Tout ce que vous avez à faire est d’ajuster les graves et les aigus à partir de la vaste liste de fréquences disponibles.

Si vous êtes mélomane et que vous possédez un Xiaomi, profitez de cet égaliseur que MIUI propose aux utilisateurs. Ils sont capables de personnaliser de manière unique la reproduction et de garantir la meilleure qualité avec un minimum d’effort.