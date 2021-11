Astuce : Google Play est-il à jour sur votre smartphone Xiaomi ? Voyez comment vous pouvez savoir

Depuis Android 10, Google a changé la façon dont il gère les mises à jour de son système d’exploitation. Ceux-ci ont été séparés et répartis, et il y a beaucoup de choses qui sont maintenant constamment mises à jour et selon les besoins.

Ces nouvelles mises à jour sont concentrées sur Google Play, ayant ainsi une plus grande portée à contrôler. Dans le cas des smartphones Xiaomi, ce composant est réservé et est facilement accessible. Voici comment savoir si Google Play est à jour sur votre smartphone Xiaomi.

Bien qu’il ne soit qu’un élément, Google Play apporte bien au-delà de ce que l’œil peut voir. Il apporte des mises à jour pour de nombreux composants Android, de manière discrète mais très importante. C’est le moyen trouvé pour maintenir un taux de corrections et de nouvelles beaucoup plus élevé.

Compte tenu de son importance, il doit être constamment mis à jour, afin d’apporter tout ce que Google prépare. Dans le cas des smartphones Xiaomi, ce composant est séparé et peut être facilement validé et même mis à jour.





Pour effectuer cette validation, les utilisateurs doivent ouvrir les paramètres du smartphone Xiaomi. À l’intérieur, près du haut, vous trouverez l’option État et sécurité, que vous devez ouvrir, puis choisissez l’option Mise à jour du système Google Play.

Une vérification sera effectuée immédiatement pour trouver des nouveautés et des nouvelles versions. Ce sera une enquête rapide et donnera une réponse à l’utilisateur. S’il y a une mise à jour à installer, l’utilisateur sera invité à redémarrer le smartphone Xiaomi.





Très probablement, il n’y a pas de mises à jour à installer car elles sont souvent automatisées. Néanmoins, l’utilisateur peut et doit effectuer périodiquement cette recherche pour s’assurer que tout est à jour avec les nouvelles versions et correctifs.

Notez que ces mises à jour n’ont rien à voir avec celles que Xiaomi MIUI et ses applications font également. Ceux-ci ont plus de visibilité et encore plus d’impact sur Android, abordant d’autres domaines tout aussi importants pour l’utilisateur.