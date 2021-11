Comment réparer un câble de casque qui ne fonctionne pas

Voici avec quelle facilité vous pouvez réparer votre câble de casque endommagé : des étapes simples

Vous avez sûrement dû vous débarrasser de vos écouteurs à une certaine occasion parce que le câble était cassé. C’est quelque chose qui arrive toujours, souvent à cause de l’usure, par accident ou tout simplement par hasard. Faites-nous confiance, c’est plus courant que beaucoup ne le pensent.

Dans tous les cas, il est probable qu’il ne soit pas nécessaire de faire une dépense supplémentaire pour devoir acheter de nouveaux écouteurs et qu’en quelques étapes simples, vous puissiez les récupérer pour continuer à profiter de votre musique préférée comme si de rien n’était.

Si vous souhaitez savoir comment réparer le câble cassé de votre casque en quelques minutes, jetez un œil à notre pas à pas dans lequel nous vous dirons tout ce que vous devez faire pour devenir un maître du bricolage et de la réparation à domicile.

Apprenez à réparer les câbles des écouteurs de l’intérieur en quelques étapes simples

La première chose à garder à l’esprit avant de commencer le processus de réparation est d’avoir tous les outils et matériaux nécessaires. Dans ce cas, vous devez avoir en main les éléments suivants :

Rasoir, lame ou coupe-câble.

Étain.

Cautine.

Ruban isolant ou gaine thermorétractable.

Un briquet, un briquet ou un pistolet thermique.

Les écouteurs que vous souhaitez réparer.

Connaissant les matériaux et les outils dont vous avez besoin, il est temps de vous mettre au travail et de commencer la réparation de votre câblage. Ce processus est très simple, oui, vous devez être prudent lorsque vous le faites.

Premier pas

La première étape consiste à utiliser le rasoir, le cutter ou le coupe-câble pour réaliser une coupe plus nette dans le câble qui avait été cassé et ainsi exposer son intérieur. Une fois cela fait, vous devrez dénuder le câble en enlevant le revêtement extérieur et en exposant les fils internes. À ce stade, profitez du préchauffage du fer à souder pour plus tard.

Envisagez de laisser au moins un pouce de fil exposé afin de pouvoir les rejoindre plus tard. Répétez cette étape sur les deux extrémités des câbles à leur point de rupture.

Deuxième pas

Une fois que vous avez dénudé le fil et retiré la gaine extérieure, il est temps de joindre les fils cassés aux deux extrémités. Avant cela, vous devez passer une extrémité du câble à travers le tube thermorétractable, en le faisant suffisamment glisser pour qu’il ne charge pas l’extrémité exposée du câble à raccorder.

Maintenant, prenez les extrémités des fils pairs (rouge à rouge, vert à vert, etc.) et joignez les deux extrémités, en les tordant jusqu’à ce qu’un joint solide soit obtenu.

Après cela, utilisez le fer à souder que nous avons préalablement chauffé et placez un peu d’étain sur le joint de chaque câble. En fondant, cela aidera les câbles à ne pas se séparer et la connexion à rester bien ensemble. Laisser refroidir quelques secondes.

Troisième étape

Une fois que vous avez joint les deux extrémités du câble, faites glisser le tube thermorétractable jusqu’à ce que les joints soient recouverts et à l’aide d’un briquet, d’un briquet ou d’un pistolet thermique, appliquez de la chaleur sur le tube, de sorte qu’il se contracte et adhère au câble de joint. . Cela servira de protection pour la connexion et évitera des échecs plus tard.

Si vous n’avez pas ces gaines thermorétractables, vous pouvez simplement couvrir le joint des fils avec du ruban isolant et cela fonctionnera tout aussi bien. Ce ne sera peut-être pas si esthétique, mais ce sera fonctionnel. Et voila, vous aurez déjà réparé le câble de vos écouteurs.

Comme vous le verrez, il s’agit d’un processus assez simple et rapide avec lequel vous pouvez récupérer vos écouteurs et continuer à écouter votre musique ou votre contenu préféré.

Mieux encore, c’est une solution assez peu coûteuse avec des matériaux facilement disponibles à la maison. Partagez-le avec cette personne qui endommage toujours son casque ou utilisez-le simplement lorsque vous en avez besoin.

