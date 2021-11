AMC explore comment accepter Shiba Inu et d’autres crypto-monnaies alors que le marché est en plein essor

Vue d’ensemble : AMC est fermement convaincu qu’il peut tirer parti de la crypto-monnaie pour aider à remettre son entreprise sur les rails après avoir déraillé et presque chassé des affaires par la pandémie. La société, qui est elle-même devenue une action mème au cours de l’été, se négocie en baisse de plus de neuf pour cent sur la journée, mais est toujours en hausse de 1 928 pour cent depuis le début de l’année.

AMC a été un fervent partisan des crypto-monnaies comme méthode de paiement en 2021, et il ne semble pas que la position de la chaîne de cinéma va changer de si tôt.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société avec les investisseurs, le PDG Adam Aron a réitéré qu’ils acceptaient déjà la crypto-monnaie pour les cartes-cadeaux et travaillaient à l’acceptation des devises virtuelles comme Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin et autres pour les paiements en ligne via leur site Web et leurs applications mobiles.

Notamment, Aron a déclaré que même s’ils accepteraient la cryptomonnaie, ils ne la conserveraient pas dans leur bilan.

Aron a également ajouté qu’ils exploraient la possibilité d’accepter Shiba Inu, une pièce de monnaie mème inspirée de Dogecoin qui a monté en flèche en popularité ces derniers temps. Selon CoinGecko, Shiba Inu est la 11e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus de 30,4 milliards de dollars.

La crypto est brûlante en ce moment. Bitcoin plus tôt dans la journée a établi un nouveau record de 68 525,85 $ selon CoinDesk, et Ethereum a également enregistré un nouveau record de 4 839,92 $. Depuis le début de l’année, ces deux crypto-monnaies ont enregistré des rendements de 133,86% et 552,34%, respectivement.

Dans l’ensemble, la capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie se situe actuellement à 3,05 billions de dollars, après avoir éclipsé la barre des 3 billions de dollars pour la première fois cette semaine.

