Comment tester le filtre Instagram Squid Game

Le Squid Game dispose d’un filtre Instagram pour tester vos compétences dans le jeu « Green Light, Red Light ». Voulez-vous savoir comment l’utiliser?

Nous allons vous montrer tout ce que vous avez à faire pour tester le filtre Instagram The Squid Game, c’est très facile et cela ne vous prendra pas longtemps. Suivez-nous!

The Squid Game est une série originale de Netflix qui a gagné en popularité depuis sa première sur la plateforme. À tel point qu’au cours de ses 28 premiers jours, il a gagné environ 111 millions de téléspectateurs dans le monde.

C’est pourquoi dans différents pays, ils ont organisé des fêtes et des célébrations en l’honneur de cette série. Cependant, il ne s’agit pas seulement de célébrations, certains fonds d’écran sont également apparus pour la personnalisation de votre Android et les meilleurs jeux vidéo afin que vous puissiez profiter des défis depuis l’écran de votre mobile.

Et tout comme Free Fire et Roblox ont recréé leurs propres modes de jeu Squid Game, le célèbre réseau social Instagram n’est pas en reste, il a ajouté un filtre capable de vous faire jouer « Red light, Green light ». Tu veux l’essayer?

Comment utiliser le filtre de The Squid Game sur Instagram ?

Ci-dessous, vous pouvez voir où trouver et comment utiliser le filtre Instagram de The Squid Game étape par étape et ainsi vivre l’expérience du jeu de poupée coréen.

Téléchargez la dernière version d’Instagram, soit sur Google Play, soit sur l’App Store.

Ouvrez l’application depuis votre appareil mobile.

Accédez directement à la loupe affichée en bas à gauche de l’écran.

Dans le moteur de recherche, tapez le mot « dude.sg ». Dans la première ligne, un compte vérifié apparaîtra, cliquez dessus.

Une fois dans le profil, accédez à l’histoire en vedette dont le nom est « Reg Ligh ».

Cliquez sur le nom « RedLite, GreenLite de dude.sg » affiché en haut de l’histoire.

Cliquez maintenant sur « Test ». Vous pouvez jouer seul ou avec quelqu’un.

Appuyez sur le bouton d’enregistrement et maintenez-le enfoncé pour commencer la lecture.

Placez votre visage et celui de vos amis devant la caméra mobile et suivez les instructions.

Lorsque l’écran affiche une lumière verte, ils devront se déplacer furtivement avec le clignotement des onglets.

Si le feu vert passe au rouge et que la poupée se retourne, elle doit rester immobile.

Suivez cette procédure jusqu’à ce que vous atteigniez la ligne d’arrivée, qui dans ce cas franchit la ligne verte.

Si vous êtes l’un des rares utilisateurs à ne pas trouver facilement le filtre Instagram Squid Game, ne vous inquiétez pas. En effet, le créateur du filtre a un accès limité à certaines régions. Cependant, il est toujours possible de l’obtenir en entrant via ce lien direct, oui, vous devez entrer depuis votre mobile pour pouvoir jouer.

