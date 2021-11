Astuce : Comment partager le réseau Wi-Fi du smartphone Xiaomi très simplement

La présence de réseaux Wi-Fi est quelque chose de commun de nos jours, étant facile et simple à utiliser, presque automatique et transparent. Cette installation permet à nos smartphones et ordinateurs portables d’être connectés à Internet de manière simple.

Même si nous n’avons pas de processus de configuration compliqué, il y a toujours des éléments que nous devons connaître et qui ne sont pas toujours disponibles. Alors, voyez comment vous pouvez partager le réseau Wi-Fi de votre smartphone Xiaomi.

Configurer un réseau Wi-Fi sur un smartphone n’est pas compliqué. Disposant des bonnes données, tout utilisateur peut facilement garantir l’accès à Internet et ainsi insuffler une nouvelle vie à ses équipements et aux services présents.

Bien sûr, il y a toujours une dépendance à l’égard d’informations telles que le mot de passe, que nous n’avons pas toujours disponibles ou qui nous obligent à nous souvenir de quoi il s’agit. Ainsi, il est important d’avoir un moyen de partager la configuration de ces réseaux Wi-Fi, sans complications ni informations sensibles et pas toujours accessibles.





Sur un smartphone Xiaomi, vous pouvez effectuer cette étape très simplement, pour aider n’importe quel autre appareil. Ouvrez simplement les paramètres de l’appareil, puis choisissez l’option Wi-Fi, qui se trouve près du haut de cette zone.

A l’intérieur, vous trouverez les réseaux Wi-Fi que le smartphone Xiaomi détecte et aussi celui qui sera connecté à ce moment-là. Pour partager ce réseau, il vous suffit de cliquer sur le nom du réseau, puis de voir apparaître le code QR qui sera utilisé.





Du côté de l’utilisateur qui configure le réseau Wi-Fi, il lui suffit de lire le QR code affiché sur le smartphone Xiaomi. Immédiatement, le réseau auquel vous souhaitez accéder sera configuré et prêt à être connecté par le smartphone, quelle que soit sa marque ou son modèle.

Utilisez cette méthode de configuration chaque fois que vous devez configurer un réseau Wi-Fi simplement et rapidement. Avec un simple lecteur de code QR, ils peuvent avoir tout prêt à être utilisé, sans complications ni questions pour connaître le mot de passe du réseau ou d’autres paramètres.