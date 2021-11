Qu’est-ce que Pinterest et comment ça marche : guide complet

Tutoriel : comment utiliser Pinterest et en tirer le meilleur parti.

Il existe de nombreux réseaux sociaux où chacun a un profil et un objectif bien définis. Facebook est pour se connecter avec d’autres personnes, Instagram pour partager des photos et des souvenirs, TikTok pour libérer votre créativité, et puis il y a Pinterest.

Nous avons du mal à croire qu’aujourd’hui vous ne connaissiez pas cette plateforme, car c’est l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, dépassant de loin les 400 millions d’utilisateurs actifs.

Si vous voulez tout savoir sur cette plateforme, son fonctionnement et surtout comment en profiter personnellement et professionnellement, continuez à lire que nous vous disons tout pour que vous puissiez commencer à épingler votre contenu ici.

Pinterest : qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ?

Pinterest est un réseau social spécialisé dans le partage d’images et de vidéos avec d’autres utilisateurs via des « pins ». Pour ce faire, il s’appuie sur un système de « board », où vous placez tout votre contenu.

Pour le rendre plus facile à comprendre, nous pouvons le relier à un panneau d’affichage et dans celui-ci, vous placez des photos et des vidéos que vous aimez le plus d’autres utilisateurs ou même votre propre contenu avec des épingles. Cela le rend idéal pour les entrepreneurs ou les indépendants qui souhaitent montrer leur travail.

Le point fort de Pinterest est qu’il est devenu une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, puisqu’il est possible de trouver du contenu en tout genre, de la décoration, la cuisine, la santé, la beauté, les animaux, les voitures et tout le reste. imaginer.

Quelque chose que nous devons souligner, c’est que la majorité des utilisateurs de Pinterest sont des publics féminins, en particulier plus de 75% de la communauté. Pour autant, cela ne veut pas dire que c’est exclusivement pour les femmes, comme nous l’avons dit précédemment, il y en a pour tous les goûts.

Maintenant, son fonctionnement est assez simple. Il vous suffit de vous inscrire et de créer votre profil. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à rechercher le contenu que vous aimez, soit pour le partager sur votre tableau, soit pour vous inspirer.

Lorsque vous trouvez quelque chose que vous aimez, vous pouvez simplement l’épingler, c’est-à-dire l’ajouter à votre tableau numérique, de manière à ce que toutes les personnes qui voient votre profil voient également ce contenu.

De plus, vous pouvez créer autant de tableaux que vous le souhaitez et les organiser à votre guise. C’est l’un des principaux avantages de Pinterest, vous pouvez le personnaliser et lui donner votre touche unique et spéciale pour que tout le monde puisse le voir.

Cela devient un avantage incroyable pour ceux qui utilisent ce réseau social dans le domaine professionnel, car il vous offre une gamme infinie de possibilités pour montrer votre travail, vous connecter avec votre communauté et attirer de nouveaux utilisateurs vers votre marque.

Comment télécharger Pinterest ?

Pour utiliser Pinterest, vous avez plusieurs options. Heureusement, il s’agit d’un outil multiplateforme, c’est-à-dire que vous pouvez y accéder à partir de plusieurs appareils.

Actuellement, vous pouvez accéder à Pinterest depuis votre ordinateur via votre navigateur préféré et gérer votre profil à partir de là. Vous pouvez également télécharger l’application pour Windows ou Mac, selon votre cas.

Mais cela ne s’arrête pas là, grâce à son application mobile, vous pouvez également gérer votre compte, que ce soit depuis un appareil iOS ou Android, totalement gratuit et où que vous soyez.

Le fait est que vous disposez de toutes les options possibles pour profiter pleinement de votre expérience au sein du réseau social et tirer le meilleur parti de cette plate-forme incroyablement utile.

Comment profiter de Pinterest : 6 choses que vous pouvez faire

Tout au long de ce blog, nous vous avons dit que Pinterest est un réseau social axé sur le visuel. Justement, c’est l’un des points les plus marquants et que vous pouvez appliquer en votre faveur pour en profiter en tant qu’utilisateur traditionnel ou pour le professionnel.

Il existe de nombreuses pratiques que vous pouvez appliquer pour grandir au sein de cette plate-forme et de toute autre, cependant, nous partageons 6 conseils que nous considérons essentiels pour que vous réussissiez. Ceux-ci sont:

Montrez vos produits : vous pouvez créer des tableaux pour chaque produit, sélectionner les plus remarquables ou les plus vendus et les laisser à la vue de vos clients. De plus, vous pouvez créer une rubrique « actualités » et ainsi vous connecter avec votre audience et lui faire part de vos nouveaux projets ou de ce sur quoi vous travaillez.

Créez du contenu original : l’un des meilleurs moyens de tirer le meilleur parti de Pinterest est de partager du contenu original, avec lequel vous pouvez inspirer les autres utilisateurs et vous différencier de vos concurrents.

Soyez cohérent : sur Pinterest comme sur n’importe quelle plateforme, la cohérence et la discipline sont essentielles pour atteindre vos objectifs. Créez une stratégie et suivez-la correctement, gardez votre compte et votre communauté toujours actifs.

Restez visuel : rappelez-vous que Pinterest se concentre sur les photos et les vidéos, alors profitez-en pour exploiter votre contenu dans ces formats. Prenez toujours soin des détails, que tout s’intègre parfaitement, maintenez l’harmonie dans les couleurs et les formes et le plus important de tous, qu’il montre la personnalité et l’identité de votre marque, projet ou le vôtre.

Vérifiez les tendances : pour tirer le meilleur parti de Pinterest, vous devez vous tenir au courant des tendances de votre secteur et les exploiter en votre faveur, voir ce que font vos concurrents et les adapter à votre projet.

Connectez-vous avec votre communauté : l’un des meilleurs moyens de réussir sur Pinterest comme sur n’importe quelle plateforme est de vous connecter avec votre communauté. Commentez, reformulez et notez le contenu des autres utilisateurs, cela vous permettra de toucher plus de monde et surtout, de montrer un côté plus humain. N’oubliez pas que les médias sociaux sont là pour cela, connecter les gens.

Comme vous le verrez, Pinterest est un outil incroyable pour montrer au monde qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Nous espérons que toutes ces informations vous ont été d’une grande utilité et que vous pourrez profiter au maximum de ce réseau social.

