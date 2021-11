7 problèmes courants d’AirPod et comment les résoudre

Si vous êtes un utilisateur régulier d’Airpods, il est probable que vous ayez déjà rencontré des problèmes tels que l’affaiblissement du son, des pauses inattendues ou même l’impossibilité de les allumer. Heureusement, il existe une solution rapide à la plupart des problèmes et quelques autres astuces que vous pouvez essayer s’ils persistent.

Donc, aujourd’hui, nous vous apportons quelques problèmes courants d’Airpod et comment les résoudre.

Les AirPod ne fonctionnent pas comme ils le devraient ? Comme c’est souvent le cas avec la technologie sans fil, il peut être difficile de savoir quoi faire en cas de problème. Ces écouteurs Apple ne font pas exception. Tout d’abord, vous pouvez choisir de réinitialiser les Airpods car cela résoudra, dans la plupart des cas, quel que soit le problème.

Comment réinitialiser les Airpods

En suivant la philosophie classique « éteindre et allumer », vous pouvez réinitialiser les AirPod à un état « comme neuf » – en les redémarrant. Après cela, associez-les à nouveau avec votre iPhone et tout devrait fonctionner normalement.

Pour réinitialiser les AirPod :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de configuration du boîtier de charge pendant 15 secondes jusqu’à ce que la LED clignote. Selon votre boîtier de charge, la LED peut être à l’intérieur du couvercle.

Ouvrez votre étui AirPods près de votre iPhone et suivez la procédure d’appairage.

Vous n’aurez pas besoin de les coupler avec tous les appareils Apple car les écouteurs se couplent automatiquement via iCloud. Soit dit en passant, si vous rencontrez fréquemment des problèmes, vous devez également vérifier si vous disposez d’AirPod authentiques.

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec vos AirPod, les conseils de dépannage suivants peuvent vous aider.

1. Comment trouver vos AirPod

Vous pouvez utiliser l’outil « Rechercher » d’Apple pour localiser vos AirPod, mais il y a quelques mises en garde à le faire. S’ils sont toujours connectés, « Rechercher » utilisera l’appareil auquel il est connecté pour un emplacement fixe. Si les AirPod sont dans la boîte ou sont à court de batterie, vous verrez leur dernier emplacement connu.

1. Pour les trouver, accédez à iCloud.com dans votre navigateur Web.

2. Connectez-vous et cliquez sur « Trouver un iPhone ».

3. En haut de l’écran, cliquez sur la liste déroulante « Tous les appareils ».

4. Sélectionnez vos AirPod pour afficher leur emplacement.

2. Dépannage des problèmes audio

Si vous rencontrez des problèmes audio avec vos AirPod, vous êtes peut-être trop éloigné de la machine à laquelle ils sont connectés. Ceux-ci ont une portée impressionnante d’environ 30 mètres, mais celle-ci peut chuter considérablement lorsque des obstacles sont rencontrés entre les deux, tels que des murs ou des sources d’interférences.

Si vous parvenez à mettre votre appareil source (comme un iPhone) dans votre poche, ce ne sera plus un problème. Pour les sources statiques comme un ordinateur, vous devrez rester à portée pour une qualité audio optimale.

Il est également possible que des sources d’interférences réduisent votre portée. En particulier, le Wi-Fi est connu pour interférer avec la puce W1 à l’intérieur des AirPod.

3. Les AirPod s’interrompent et reprennent à tort

Les AirPod sont dotés de capteurs de proximité, qui détectent lorsque vous les mettez ou enlevez vos oreilles. Si vous le faites, le contenu sera automatiquement lu ou mis en pause, sauf indication contraire de votre part. Si vous vous demandez pourquoi vos AirPod continuent de s’arrêter alors qu’ils sont encore dans vos oreilles, il est possible qu’il y ait un problème avec les capteurs.

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans Paramètres > Bluetooth. Cliquez sur l’icône d’information à côté de vos AirPods et désactivez « Détection automatique » – Veuillez noter que vos Airpods doivent être connectés à un appareil. Cela réduira la durée de vie de la batterie car ils utiliseront la même quantité d’énergie, que vous les utilisiez ou non, mais au moins cela résout le problème.

4. La détection automatique des oreilles ne fonctionne pas

La détection automatique intra-auriculaire met en pause votre musique ou tout autre contenu lorsque vous retirez les AirPod de vos oreilles. Si cela ne se produit pas pour vous, vérifiez d’abord que la fonctionnalité est activée. Accédez à Paramètres > Bluetooth, cliquez sur l’icône d’informations à côté de vos AirPod, puis assurez-vous que « Détection automatique » est activé.

Ensuite, assurez-vous que les écouteurs sont propres. Le capteur de proximité ne fonctionnera pas si de la saleté le recouvre. Cela les fera se comporter comme s’ils étaient constamment dans votre oreille. N’oubliez pas de nettoyer la boîte (un coton-tige peut aider).

5. Les AirPod ne se connectent pas à l’iPhone

Si vous ne parvenez pas à connecter les AirPod à votre iPhone, essayez de les remettre dans le boîtier de chargement et attendez environ 15 secondes. Supprimez-les à nouveau, puis essayez de les reconnecter. Vous pouvez forcer manuellement la connexion en ouvrant le Centre de contrôle, en cliquant sur le coin supérieur droit du haut-parleur et en sélectionnant manuellement vos AirPod.





Le problème peut être isolé sur votre iPhone. Essayez de désactiver le Bluetooth en activant et désactivant à nouveau le mode Avion. Si cela ne fonctionne toujours pas, la réinitialisation de votre iPhone peut fonctionner. N’oubliez pas non plus que si vous ne voyez aucune LED, vos AirPod sont à court de batterie. Chargez-les pendant quelques minutes et réessayez.

6. Les AirPod d’Apple ne se chargent pas

Certains utilisateurs ont signalé que leurs AirPod ne se chargeaient pas correctement. Apple vous recommande de vérifier d’abord votre chargeur, ce que vous pouvez faire lorsque vous essayez de charger votre iPhone avec. Si cela fonctionne, accédez à la vérification du port de charge des AirPods.

Étant donné que beaucoup d’entre nous transportent nos AirPod dans des pochettes et des sacs à dos, le port de charge peut accumuler des peluches et autres débris. Vous pouvez les nettoyer à l’aide d’un objet fin comme un trombone ou une épingle. Il suffit de gratter l’intérieur et de retirer tout ce qui ne devrait pas être à l’intérieur, mais faites très attention à ne pas endommager ses connecteurs métalliques délicats.

Si vous êtes sûr que le chargeur fonctionne et qu’il n’y a rien de concret pour empêcher les AirPod de se charger, laissez-les branchés sur une source d’alimentation pendant 15 minutes. Si même après cela, ils sont morts, il est peut-être temps de contacter Apple pour une réparation ou un remplacement.

7. La batterie s’épuise trop vite

Vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie en laissant « Auto Detect » activé. S’il est déjà activé et que rien ne change, une bizarrerie logicielle peut être à l’origine de votre problème. Dans ce cas, vous devez redémarrer les AirPod comme détaillé ci-dessus.

N’oubliez pas que la batterie de vos AirPod et de l’étui de charge est la même que la batterie de votre iPhone. Plus ces appareils effectuent de cycles, plus la charge totale de la batterie est faible.