Comment télécharger des vidéos depuis Pinterest : méthode étape par étape

Vous êtes-vous déjà demandé comment télécharger une vidéo sur Pinterest Online ? Ce sont toutes les façons de le faire, depuis PC et mobile. Rejoignez-nous!

Avez-vous déjà vu une vidéo sur Pinterest que vous aimeriez télécharger, mais ne savez pas comment ? Ce réseau social est devenu une source d’inspiration pour des millions de personnes à la recherche d’idées nouvelles et créatives.

Bien que la plate-forme elle-même ne vous permette pas de télécharger des vidéos de manière native, il existe des solutions très simples et pratiques que vous pouvez utiliser pour disposer du matériel que vous recherchez.

Si vous voulez savoir comment télécharger des vidéos de Pinterest depuis n’importe quel appareil, nous vous montrons les meilleures options pour le faire totalement gratuitement et dans la meilleure qualité possible. Sans plus tarder, commençons !

Les 7 meilleures alternatives à Instagram pour Android

Comment télécharger des vidéos de Pinterest 2021

Pour savoir comment télécharger des vidéos de Pinterest sur votre mobile ou sur votre ordinateur, c’est très simple. Heureusement, il existe plusieurs alternatives que vous pouvez utiliser à cette fin. Parmi eux, il y a des applications, des extensions ou simplement des outils Web super faciles.

Ensuite, nous vous montrons toutes les options possibles pour télécharger des vidéos de Pinterest en 2021 et sans rien payer pour cela. Il ne vous reste plus qu’à choisir l’option qui vous convient le mieux et c’est tout.

Comment télécharger des vidéos de Pinterest en ligne

La première alternative vous permet de télécharger des vidéos depuis Pinterest sans avoir à utiliser aucun type d’applications sur votre mobile, car pour cela, nous allons utiliser des outils Web.

Pinterest sur mobile avec Pinterest Video Downloader

Allez sur Pinterest et trouvez la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Ensuite, rendez-vous sur les trois points qui se trouvent dans le coin inférieur de la publication ou cliquez sur l’option « partager ».

Sélectionnez ensuite copier le lien.

Allez sur Pinterest Video Downloader et collez le lien que vous avez précédemment copié et cliquez sur « Télécharger » puis « Télécharger le fichier vidéo ».

Pinterest PC avec le téléchargeur de vidéos Pinterest

Accédez à Pinterest depuis votre ordinateur et recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Ensuite, rendez-vous sur les trois points qui se trouvent dans le coin inférieur de la publication ou cliquez sur l’option de partage.

Sélectionnez ensuite « copier le lien ».

Accédez à Pinterest Video Downloader et collez le lien que vous avez précédemment copié, puis cliquez sur Télécharger, puis sur Télécharger le fichier vidéo.

La vidéo s’ouvrira dans un nouvel onglet et ici, il vous suffit de cliquer à nouveau sur les trois points et de choisir « Télécharger la vidéo ».

Pinterest sur mobile avec des experts PHP

Entrez Pinterest depuis votre mobile et recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Ensuite, rendez-vous sur les trois points qui se trouvent dans le coin inférieur de la publication ou cliquez sur l’option « partager ».

Sélectionnez ensuite « copier le lien ».

Allez dans PHP Experts et collez le lien que vous avez précédemment copié et cliquez sur « Télécharger ».

Choisissez l’une des options de téléchargement ci-dessous. Une fois cela fait, le téléchargement commencera.

Pinterest PC avec des experts PHP

Entrez Pinterest depuis votre ordinateur et localisez la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Ensuite, rendez-vous sur les trois points qui se trouvent dans le coin inférieur de la publication ou cliquez sur l’option de partage.

Sélectionnez ensuite « copier le lien ».

Accédez à PHP Experts et collez le lien que vous avez précédemment copié et cliquez sur Télécharger.

Choisissez l’une des options de téléchargement ci-dessous et cliquez sur « Télécharger le lien ».

La vidéo s’ouvrira dans un nouvel onglet et ici, il vous suffit de cliquer à nouveau sur les trois points et de choisir « Télécharger ».

Applications pour télécharger des vidéos de Pinterest sur mobile

Si les options ci-dessus ne vous convainquent pas du tout, voici quelques applications qui peuvent vous aider à télécharger des vidéos depuis la plateforme.

Téléchargeur de vidéos pour Pinterest

Avec Video Downloader For Pinterest, vous pourrez télécharger les vidéos et les images que vous souhaitez totalement gratuitement et sans problème et les enregistrer directement sur votre mobile Android. Il est également compatible avec les fichiers GIF, vous pouvez donc profiter de cette fonction.

Téléchargeur de vidéos pour Pinterest

Le Video Downloader for Pinterest est une autre application similaire à la précédente, dans laquelle vous devez simplement coller le lien URL de la vidéo ou de l’image que vous souhaitez télécharger sur votre mobile et c’est tout. C’est totalement gratuit et ça marche comme un charme.

Télécharger des vidéos Pinterest – Photo & GIF

Nous continuons avec une autre application et dans ce cas « Télécharger des vidéos de Pinterest – Photo et GIF », comme son nom l’indique, vous pouvez télécharger différents formats de contenu sur le réseau social.

La meilleure chose à propos de cette application est que vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou de vous connecter, elle permet différentes options de qualité vidéo SD ou HD, vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers simultanément et elle est très simple à utiliser.

Tube Video Downloader 2021 – Télécharger des vidéos HD

L’une des applications les plus populaires pour télécharger des vidéos depuis Pinterest et Internet est Tube Video Downloader 2021. Il vous permet de télécharger des vidéos depuis Pinterest et d’autres réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook, Twitter, etc.

De plus, vous pouvez enregistrer les fichiers en SD, HD ou 4K, choisir le format dans lequel vous souhaitez les télécharger en MP4 et autres, il dispose d’un navigateur Web intégré pour rechercher du contenu plus rapidement et d’autres fonctions. C’est totalement gratuit et c’est l’alternative la plus complète.

Avec toutes ces alternatives pour télécharger des vidéos depuis Pinterest, vous n’aurez aucun problème à télécharger vos vidéos préférées pour en profiter hors ligne sur votre mobile ou votre ordinateur quand vous le souhaitez. Essayez-les et dites-nous comment ils se sont déroulés.

Comment télécharger des vidéos YouTube gratuitement sans installer de programmes

Si vous avez aimé cet article, cela pourrait vous intéresser que YouTube vous permet déjà de télécharger des vidéos légalement sur votre PC et comment télécharger des vidéos YouTube gratuitement sans installer de programmes. Et si vous souhaitez revoir autre chose, apprenez à éditer vos vidéos comme un pro avec les meilleures applications de montage vidéo.

Thèmes connexes : Réseaux sociaux, Technologie