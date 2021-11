Loop Liquidcool : voici comment fonctionne le nouveau refroidissement liquide que les téléphones Xiaomi auront à partir de 2022

Le nouveau système de refroidissement liquide de Xiaomi est officiel. Il s’appelle Loop LiquidCool et il arrivera sur les premiers mobiles en 2022.

Les téléphones Xiaomi à partir de 2022 auront un nouveau système de refroidissement liquide que la société a annoncé aujourd’hui, appelé Loop LiquidCool. Il s’agit d’une technologie développée par la marque, inspirée des solutions de refroidissement utilisées dans l’industrie aérospatiale.

Dans son annonce, la société a expliqué que ce système utilise un effet capillaire pour attirer le liquide de refroidissement vers la source de chaleur, le vaporiser et disperser efficacement la chaleur vers d’autres zones.

Pour y parvenir, Loop LiquidCool dispose d’un circuit annulaire en plusieurs parties, comprenant une tuyauterie de gaz et de liquide, un évaporateur, un condenseur et une chambre de recharge.

A ce jour, le développement de la technologie est quasiment achevé, mais la production des premiers smartphones équipés de Loop LiquidCool est prévue pour le second semestre 2022.

Voici comment fonctionne le nouveau système de refroidissement liquide de Xiaomi

Sur le papier, Loop LiquidCool utilise la même méthode de refroidissement que le refroidissement actuel par chambre à vapeur liquide. Le principal changement réside dans le nouveau facteur de forme, beaucoup plus efficace en ayant plusieurs canaux différents pour les gaz et les liquides, ce qui empêche les tuyaux de se boucher ou les réfrigérants de se mélanger.

Selon la marque, la forme annulaire de ce système réduit de 30% la résistance de l’air en circulation, ce qui permet une circulation plus fluide et efficace. De plus, en veillant à ce que la circulation ne se produise que dans un sens grâce à l’utilisation d’une structure de vanne Tesla, les gaz sont empêchés d’être dirigés dans le mauvais sens.

Pour démontrer les capacités de cette technologie, Xiaomi a créé un MIX 4 modifié. En le soumettant à une demi-heure de tâches exigeantes en calcul, Loop LiquidCool a réussi à maintenir l’appareil à une température stable inférieure à 47,7 degrés. De plus, le processeur est resté 8,6 degrés plus bas que la version « normale », avec un refroidissement par chambre à vapeur.

Les marques de mobiles qui chauffent moins

Les premiers produits Xiaomi avec refroidissement Loop LiquidCool seront prêts au cours du second semestre de l’année prochaine 2022. Il est donc possible que des modèles tels que le Xiaomi MIX 5 ou la prochaine génération de la série « T » soient les premiers à équiper la technologie .

