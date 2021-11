Swiftkey : Comment Utiliser Le Copier/coller Entre Android Et Windows

Windows et Android sont de plus en plus intégrés et il sera bientôt encore plus facile d’utiliser les applications du système d’exploitation de Google que celles de Microsoft. Le clavier SwiftKey appartenant à Microsoft devrait adopter cette intégration et aujourd’hui, tout le monde a accès à la possibilité de copier et coller du contenu à partir d’Android et de l’utiliser sur Windows.

Sachez le faire.

Combien de fois vous êtes-vous envoyé un e-mail avec un contact que vous avez copié sur votre PC pour l’utiliser sur votre smartphone ou avec des informations importantes que vous lisez sur votre ordinateur mais que vous devez vérifier sur votre smartphone ?

Ce scénario est fréquent, mais il peut prendre fin. Pour ce faire, activez simplement la synchronisation du clavier SwiftKey entre Android et Windows.

Comment utiliser le copier/coller entre Android et Windows avec SwiftKey

Assurez-vous d’abord que votre compte Microsoft est connecté sur le clavier Microsoft SwiftKey sur Android. Cette confirmation aura lors de l’ouverture de l’application, suivie de Compte, Votre compte.

Dans les paramètres généraux de l’application, l’option Présentation avancée > Presse-papiers s’ouvrira alors.

Ce sera alors dans ce menu que vous devrez activer l’option Synchroniser l’historique du presse-papiers. L’option suivante est importante que vous gardiez également activée.

Du côté de Windows il y a des changements à faire. Vous devriez aller dans Paramètres> Presse-papiers. Vous devez ensuite activer les options Historique du presse-papiers et Synchroniser entre les appareils.

Ces procédures sont terminées. Le texte copié apparaîtra rapidement sur le smartphone Android.