Comment télécharger la GCam sur votre mobile Xiaomi : méthode simple

Prenez de meilleures photos avec votre mobile Xiaomi grâce à GCam : il est désormais plus facile que jamais d’obtenir la meilleure version pour votre mobile.

L’utilisation de l’application appareil photo Google, connue sous le nom de GCam, est devenue l’un des moyens les plus simples et les plus simples d’améliorer la qualité de l’appareil photo de pratiquement n’importe quel téléphone portable, cette méthode étant largement utilisée par les propriétaires de téléphones portables Xiaomi.

Mais parfois, trouver la version la plus appropriée de GCam et la configuration qui nous permet de tirer le meilleur parti de nos caméras mobiles n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Heureusement, une nouvelle application est arrivée pour faciliter grandement ce processus.

GCamloader, l’application pour obtenir le meilleur GCam sur votre mobile Xiaomi

L’application en question est Gcamloader, et c’est la dernière création de la communauté Xiaomiui.

Bien qu’elle soit compatible avec pratiquement n’importe quel mobile, quelle que soit sa marque, l’application comprend un large répertoire de mobiles Xiaomi pour lesquels obtenir la meilleure combinaison d’application et de configuration pour GCam.

La première étape pour obtenir la meilleure version de GCam disponible pour notre mobile est, bien sûr, de choisir le modèle mobile. Pour ce faire, l’application comprend les marques les plus populaires et les modèles de chacune d’entre elles. Cependant, il comprend également un moteur de recherche à partir duquel trouver notre modèle en entrant son nom.

Une fois trouvée, l’application affichera la version de GCam recommandée pour l’appareil, ainsi qu’un bouton de téléchargement qui nous dirigera vers la page où nous pouvons télécharger le fichier APK. Ce fichier devra être installé manuellement.

Les téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo que vous pouvez acheter maintenant

Dans la plupart des cas, vous devrez également télécharger le fichier de configuration XML qui vous permet d’ajuster les paramètres de l’application caméra, pour les adapter au matériel de l’appareil. Ce fichier sera lié à côté du bouton de téléchargement de l’application vu à l’étape précédente, à côté du texte « Config ».

Le fichier XML doit être enregistré dans un dossier spécifique sur le stockage interne de l’appareil, qui dépendra de la version de l’application appareil photo Google qui a été installée. Habituellement, ce dossier sera dans le répertoire « Télécharger ». Cependant, les instructions seront détaillées sur la page d’aide de l’application elle-même.

Une fois le processus terminé, l’application appareil photo Google sera complètement prête à être utilisée et remplacera complètement l’application appareil photo Xiaomi offrant une meilleure qualité d’image et tirant parti de toutes les capacités des capteurs de l’appareil. Cependant, gardez à l’esprit que certaines des fonctions exclusives de l’appareil photo MIUI ne seront pas disponibles dans l’application Appareil photo Google.

