Comment analyser le sommeil avec un mobile Xiaomi : le configurer étape par étape

C’est l’une des fonctions les moins connues de Xiaomi, mais votre mobile peut même enregistrer vos ronflements pour vous informer sur vos habitudes de sommeil. Vous pouvez donc l’utiliser.

Les mobiles Xiaomi regorgent de fonctions intégrées dans le système d’exploitation, MIUI, et dans les applications développées par le constructeur. Certains d’entre nous les utilisent plus souvent, tandis que d’autres passent inaperçus et nous n’en tirons pas le meilleur parti. Par conséquent, dans ce guide, nous souhaitons expliquer comment votre mobile Xiaomi peut facilement analyser vos habitudes de sommeil.

En plus des fonctions telles que le deuxième espace ou le centre de contrôle, que nous vous avons déjà expliquées dans les astuces MIUI 12, sur votre mobile Xiaomi, vous pouvez utiliser un outil qui analyse vos habitudes de sommeil pour vous en informer. C’est une fonction qui peut être très utile, voyons donc comment l’activer et la configurer étape par étape.

Comment activer le mode veille de votre mobile Xiaomi

Si vous souhaitez connaître les statistiques liées à votre sommeil, vous n’avez pas besoin d’appareils spécifiques pour cela, vous pouvez le savoir avec votre propre mobile Xiaomi. Et c’est qu’en cela, vous pouvez activer une fonction connue sous le nom de « Mode veille » qui est chargée d’analyser votre cycle de sommeil en fonction de l’utilisation que vous faites de votre mobile et d’autres données, elle peut même enregistrer vos ronflements.

Il est normal que la dernière chose que vous fassiez la nuit soit de vérifier votre mobile, et la première chose que vous faites au réveil est la même pour voir si vous avez reçu un message ou un appel important, ou simplement consulter les réseaux sociaux. Pendant ce temps intermédiaire, le « Mode Sommeil » du mobile Xiaomi fonctionne pour vous informer si vous dormez profondément, si vous ronflez, si vous vous levez à l’aube…

Cet outil intéressant n’est disponible que pour les mobiles avec Android 9 ou supérieur et MIUI 12 ou supérieur. De plus, vous devez installer l’application Mi Health, que vous pouvez télécharger à partir de magasins alternatifs à Google Play, tels que UpToDown. Après avoir activé les sources inconnues sur Android, il vous suffit d’ouvrir le fichier et d’installer l’application. Une fois cette phase terminée, continuez avec les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Mi Health. Cliquez sur la section « Rêve ». Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Paramètres de veille ». Acceptez que Xiaomi Salud démarre automatiquement. Cochez la case « Suivi du sommeil ».

Une fois que vous avez activé la fonctionnalité dans l’application, il est temps de la configurer pour qu’elle fasse du bon travail. Voici les étapes que vous devez suivre :

Cliquez sur « Détecter le ronflement et la parole » et activez les deux cases qui se trouvent à l’intérieur : « Détecter le ronflement et la parole » et « Effacer les enregistrements automatiquement ». Revenez au menu principal et appuyez sur « Durée de sommeil quotidienne » pour sélectionner votre objectif de sommeil, c’est-à-dire de quelle heure à quelle heure vous voulez habituellement dormir. Pendant cette période, le mobile entrera en mode Ne pas déranger.

Comme vous pouvez le voir, certaines fonctions de l’application sont en anglais, bien que cela ne pose pas de problème lors de l’utilisation de l’application. Ça y est, vous n’avez rien d’autre à faire, votre mobile Xiaomi est maintenant prêt à analyser vos habitudes de sommeil.

Chaque matin, vous pourrez voir combien d’heures vous avez dormi, si le sommeil a été profond ou léger, si vous avez ronflé ou non, et même écouter vos propres ronflements. De plus, vous pouvez également consulter les données hebdomadaires et mensuelles pour voir si votre sommeil s’est amélioré ou empiré.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi