Comment utiliser un autre identifiant Apple dans l’App Store et les achats

Lorsque vous configurez votre iPhone pour la première fois, vous êtes invité à vous connecter avec un compte Apple pour accéder à l’App Store, faire des achats, accéder à iCloud et à d’autres services. Cependant, ce que de nombreux utilisateurs ignorent, c’est la possibilité de modifier l’identifiant Apple qu’ils utilisent – en particulier pour l’App Store et pour les achats – sans affecter le reste des données synchronisées comme iCloud, Family Sharing, Find (Find My), etc.

Alors, apprenez dès aujourd’hui à utiliser un autre compte Apple pour les achats et les abonnements sur l’App Store.

L’utilisation d’un autre compte Apple pour les achats et les abonnements sur l’App Store peut sembler inutile. Cependant, vous devrez peut-être le faire lorsque vous essayez d’accéder au contenu de l’App Store d’une autre région ou lorsque vous souhaitez dépenser la totalité de votre solde d’identifiant Apple sur un autre compte.

Bien qu’il soit fortement recommandé de n’utiliser qu’un seul identifiant Apple, dans certaines situations, il peut être nécessaire d’utiliser différents identifiants. Cette possibilité d’en utiliser un autre pour les achats peut donc être utile.

Utilisez un autre identifiant Apple pour les achats sur l’App Store

Vous pouvez suivre ces étapes pour modifier votre compte Apple avec toutes les versions modernes d’iOS ou d’iPadOS :

1. Allez dans « Paramètres » depuis l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad. Ensuite, dans le menu des paramètres, cliquez sur votre nom d’identifiant Apple. Ici, sélectionnez l’option « Multimédia et shopping » dans les paramètres iCloud.

2. Des options supplémentaires apparaîtront en bas de votre écran. Cliquez sur « Se déconnecter » pour vous déconnecter de votre compte Apple principal. Vous serez clairement informé qu’il ne sortira que de l’App Store, des livres, de la musique et des podcasts. Sélectionnez « Déconnexion » pour confirmer vos actions. Cliquez ensuite à nouveau sur « Multimédia et achats » pour vous connecter avec un nouveau compte.

3. Vous recevrez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez utiliser le compte principal avec lequel vous êtes inscrit avec iCloud. Choisissez l’option « Pas ? ». Entrez maintenant les détails de l’identifiant Apple que vous souhaitez utiliser et appuyez sur « Suivant » pour vous connecter.





À ce stade, c’est à peu près terminé. Vous pouvez maintenant ouvrir l’App Store pour confirmer que vous êtes connecté avec un autre compte Apple. Si jamais vous changez d’avis et souhaitez revenir à votre compte principal pour les achats App Store et autres abonnements, vous pouvez toujours répéter les étapes ci-dessus pour le faire.

Vous pouvez continuer à utiliser ce compte « secondaire » sans affecter votre plan de stockage iCloud, Family Sharing et Find My. Cependant, lorsque vous ouvrez l’application Musique, vous verrez que toutes vos chansons synchronisées sont manquantes car vous utilisez un compte différent et n’avez plus accès à votre abonnement Apple Music.

Accéder au contenu régional

Vous essayez d’utiliser un autre compte Apple uniquement pour accéder au contenu régional sur l’App Store ? Vous pouvez essayer de changer le pays ou la région de votre compte Apple principal. Il convient de noter que de nombreux utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de le faire car ils devront répondre à certaines exigences.

Encore une fois, il n’est pas vraiment recommandé d’utiliser différents identifiants Apple, mais pour certaines situations, cela peut être nécessaire ou souhaitable, et j’espère que ce type de solution fonctionne pour ces situations uniques.

A lire aussi…