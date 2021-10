Astuce : Comment augmenter la mémoire RAM de votre smartphone Xiaomi en appuyant sur un bouton

Gérer les ressources d’un smartphone peut ne pas être simple, encore plus sur des modèles plus limités. La RAM est l’une des plus consommées sur Android et tout ce qui est présent est le bienvenu, nous gardons donc les applications en arrière-plan.

Les fabricants se tournent désormais vers une solution simple qui étend rapidement cette fonctionnalité. Aujourd’hui, nous vous montrons comment augmenter la mémoire RAM de votre smartphone Xiaomi en appuyant simplement sur un seul bouton de configuration.

Xiaomi s’est engagé à donner à ses smartphones les meilleures fonctionnalités, que ce soit dans le domaine de l’interface ou du matériel lui-même. Pariez sur l’amélioration substantielle de ce à quoi nous avons accès, MIUI étant l’une des meilleures personnalisations Android.

L’une des innovations les plus récentes est venue pour réaliser quelque chose qui, en réalité, pourrait être presque impossible. Augmenter la RAM d’un smartphone sans changer le matériel était quelque chose qui ne semblait pas logique, mais c’est en fait possible, en utilisant juste un peu de stockage.

C’est précisément ce que vous pouvez désormais activer, dans la dernière version de MIUI. Ils peuvent augmenter de 3 Go de RAM en modifiant simplement une simple configuration. Commencez par ouvrir les paramètres du smartphone Xiaomi, puis choisissez l’option Paramètres supplémentaires.

Ici, descendez jusqu’à la fin des options de cette fenêtre et choisissez celle appelée Extension de mémoire. Cela devrait être désactivé, donc le bouton présent dans la seule option sur cet écran devrait être activé.

En activant l’option Extension mémoire, le smartphone Xiaomi demandera à l’utilisateur de redémarrer le smartphone. Ils n’ont pas besoin de le faire à ce moment-là, mais l’augmentation de la RAM ne sera effective qu’après le redémarrage du smartphone.

C’est de cette manière simple qu’ils peuvent augmenter la RAM des smartphones Xiaomi. Ils doivent avoir la dernière version MiUI et la limite maximale est de 3 Go, donc l’amélioration des équipements avec moins de ressources devrait être visible.