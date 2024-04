La Xiaomi SU7 est la voiture dont j’ai besoin, regarde comment elle trouve elle-même une place de parking avec une borne de recharge pour voitures électriques et comment elle se gare en pleine rue

Vous arrivez au parking, appuyez sur un bouton de l’écran tactile du tableau de bord et voilà: la voiture se gare pour vous. C’est la magie arcano-technologique de la Xiaomi SU7, qui se gare n’importe où vous le souhaitez. Sans aucun doute, la voiture rêvée par beaucoup.

En effet, se garer est quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes, alors Xiaomi a pensé aux besoins de ses utilisateurs. Et leur premier VE est une voiture dotée d’un système autonome des plus avancés à ce jour. Regardez-la en action.

Comment la Xiaomi SU7 se gare seule n’importe où

La chaîne YouTube Discover China Auto se remplit de vidéos d’utilisateurs mettant leurs tout nouveaux SU7 à l’épreuve dans les rues et les bâtiments de Chine. Comme cette vidéo qui montre la conduite autonome dans un immense parking.

Comme on le voit, au début de la vidéo, le conducteur active la conduite autonome de son SU7, et à partir de là, c’est le véhicule qui s’occupe de tout: de parcourir plusieurs étages à la recherche de places pour les véhicules électriques, à détecter en temps réel les voitures qui bougent autour de lui. Et tout ça avec une précision millimétrique.

Dans la vidéo, nous voyons comment la Xiaomi SU7 s’arrête devant les autres véhicules et les laisse passer. Et tout cela sans que le conducteur n’ait à intervenir autrement qu’en activant le mode autonome. Ce n’est pas la seule vidéo que nous avons vue, car voici le SU7 se garer en plein centre d’une grande ville :

Caméras, capteurs et conduite autonome : le système complexe et moderne de reconnaissance de la Xiaomi SU7

En fonction du modèle de Xiaomi SU7 que vous achetez, la conduite assistée diffère en termes de puissance matérielle disponible. Le modèle de base de la Xiaomi SU7 utilise le Xiaomi Pilot Pro, une plateforme alimentée par la puce NVIDIA DRIVE Orin qui offre 84 TFLOPS et s’appuie sur 11 caméras avec HyperOS :

Deux caméras frontales de 8 MP

Quatre caméras latérales de 3 MP

Quatre caméras panoramiques de 3 MP

Une caméra arrière de 3 MP

12 capteurs ultrasoniques

Un capteur frontal d’ondes millimétriques

Si la voiture est équipée du Xiaomi Pilot Pro, le système d’assistance à la conduite aide à parcourir de longues distances en prenant en charge des tâches telles que :

Accélération

Décélération

Changement de voie

Incorporation

Régulateur de vitesse automatique

Dépassement automatique

Éviter les obstacles (y compris les travaux et les gros véhicules)

Éviter les routes très fréquentées

Marche arrière assistée

Céder le passage aux piétons

Ensuite, il y a le Xiaomi Pilot Max, inclus pour ceux qui achètent les modèles Xiaomi SU7 Pro et le haut de gamme Xiaomi SU7 Max, qui comprend la technologie de capteurs mentionnée ci-dessus et ajoute deux radars arrière à ondes millimétriques et du LiDAR, ainsi que deux processeurs NVIDIA DRIVE Orin dont la puissance atteint 508 TOPS.

Cette mise à jour permet à la voiture d’être « plus intelligente« , de pouvoir voir les feux de signalisation et s’y adapter, de faire face aux intersections et de céder le passage aux véhicules à deux roues; de plus, pendant la conduite à grande vitesse, le LiDAR augmente la distance de reconnaissance avant et arrière à 250 mètres.

Source | YouTube Discover China Auto