Comment jouer à des jeux PC depuis la Xiaomi Pad 5

Auparavant, les jeux vidéo étaient joués uniquement sur un téléviseur – et un grand, lourd, en SD. Aujourd’hui, il est possible de profiter de vos titres favoris sur presque n’importe quel appareil, tant qu’il est compatible avec les applications et peut se connecter à Internet. Vous voulez jouer à PUBG sur votre tablette ou diffuser Baldur’s Gate 3 ou GTA V ? Voici comment vous pouvez le faire.

En effet, bien qu’il y ait de nombreux et très bons jeux sur Android, la magie du streaming vous permet d’y jouer sur l’écran même de votre Xiaomi Pad 5, avec les mêmes titres que vous jouez sur Steam ou Epic. Le moyen le plus simple est sans doute d’utiliser Game Pass, étant donné que la Pad 5 utilise un système d’exploitation basé sur Android – bien que vous ayez besoin de l’Ultimate Game Pass, la version PC seule ne suffit pas. Mais nous allons rendre les choses encore plus faciles, simples et abordables : avec une application gratuite.

Diffuser vos jeux PC vers une tablette Pad de Xiaomi

Avec une note moyenne de 4,4 sur 5 et plus d’un million de téléchargements, Moonlight Game Streaming est une application tierce gratuite conçue pour diffuser en streaming des jeux vers des appareils fonctionnant sous Android, tels que :

Téléphones mobiles

Tablettes

Téléviseurs intelligents

Chromebook

De plus, l’ordinateur que vous souhaitez utiliser en tant qu’hôte doit respecter les exigences suivantes :

Windows 7 ou une version ultérieure

Carte graphique NVIDIA GeForce série GTX/RTX 600 ou ultérieure (les cartes de la série GT ne sont pas prises en charge)

NVIDIA GeForce Experience 2.1.1 ou une version ultérieure / NVIDIA Quadro Experience

Vitesse de téléchargement de 5 Mbps ou supérieure

Résolution d’écran de 720p ou supérieure

Cependant, ce n’est pas un simple « Installer & Jouer », vous devrez le configurer. Pour cela, suivez ces étapes :

Installez l’application Moonlight Game Streaming via Google Play Store sur votre tablette Xiaomi ou Redmi, sur laquelle vous souhaitez diffuser en streaming le jeu. Installez NVIDIA GeForce Experience sur votre PC et ouvrez l’application. Activez GameStream dans les paramètres de Shield afin que votre PC puisse diffuser les jeux vers les appareils SHIELD. Ouvrez l’application sur votre tablette, elle commencera à rechercher les PC avec GameStream. Lorsque vous vous connectez à votre PC, le message d’appariement apparaîtra dans l’application pour appairer la tablette. Sur votre PC, entrez le code dans l’application. Une fois la connexion établie, vous pourrez voir vos jeux sur Moonlight. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre routeur est libre, ou avec peu ou pas d’appareils connectés autres que la tablette. Plus Moonlight aura de bande passante à utiliser, meilleure sera la diffusion en streaming.





GeForce Experience

Étant donné que vous utilisez GeForce Experience de NVIDIA, il est préférable de consulter leur site web pour savoir si le jeu PC auquel vous souhaitez jouer est compatible ou pose des problèmes. Vous pouvez vérifier cela dans la liste officielle sur le site web de NVIDIA. N’oubliez pas que vous pouvez également connecter des périphériques via OTG pour améliorer votre expérience de jeu.

Source | NVIDIA GeForce / Moonlight