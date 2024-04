Fais bien attention lors de la numérisation des faux codes QR avec ton Xiaomi, car ils peuvent être des escroqueries. Voici comment les détecter.

Au fil des dernières années, l’utilisation des codes QR s’est popularisée parmi la population, que ce soit pour pouvoir consulter le menu d’un restaurant ou même effectuer des paiements via ce lien. En réalité, ils sont très faciles à utiliser, ce que les criminels peuvent exploiter si nous n’avons pas la sécurité nécessaire pour éviter les éventuelles fraudes.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous expliquer quelles sont les méthodes les plus efficaces pour détecter les problèmes lorsque nous utilisons un code QR, quelques astuces simples qui vous seront très utiles et qui vous permettront d’éviter tout type d’escroquerie que vous ne pouvez pas détecter facilement normalement.

Qrishing, comment éviter les éventuelles arnaques

Il existe des codes QR de tous types, mais tous ne sont pas dangereux. Cependant, le Qrishing est une réalité de plus en plus tangible, donc nous devons y remédier si nous ne voulons pas mettre notre sécurité en danger ou même être escroqués économiquement. En réalité, il existe de nombreux cas de ce type, tels que les codes QR problématiques connus avec Discord ou les faux QR de BiciMAD, il s’agit donc d’une pratique de plus en plus courante.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous donner quelques recommandations qui vous aideront à éviter ce type d’escroquerie. Toutes peuvent être utilisées conjointement pour maximiser notre prévention face à d’éventuels problèmes, donc ne les négligez pas :