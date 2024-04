Si vous remarquez quelque chose d’étrange dans votre WhatsApp ne blâmez pas votre Xiaomi, c’est que la nouvelle barre de navigation est arrivée et voici comment l’utiliser

Depuis le début de l’année 2024, l’application WhatsApp n’a cessé de se mettre à jour et d’apporter de nouvelles améliorations pour tous les utilisateurs. La dernière nouveauté disponible est la nouvelle barre de navigation inférieure de style iPhone, que vous pouvez déjà essayer sur vos téléphones Xiaomi et qui améliore considérablement l’ergonomie lors de l’utilisation du téléphone d’une seule main.

Pour l’utiliser, il vous suffit de mettre à jour l’application vers la dernière version disponible, et vous devriez déjà pouvoir y accéder. Une fois que vous l’aurez, vous pourrez accéder rapidement aux sections Chats, États, Communautés et Appels de manière beaucoup plus confortable et à portée de main.

Enfin, la nouvelle barre inférieure de WhatsApp est enfin là

Il est vrai que cette nouvelle fonctionnalité a mis un peu de temps à arriver, car nous l’avons vue pendant un certain temps dans les différentes versions bêta de WhatsApp, mais enfin, comme la société l’a confirmé sur son profil officiel sur X, elle est désormais disponible pour tous, améliorant ainsi l’ergonomie lors de l’utilisation de ce service sur nos téléphones Xiaomi.

La modification se limite simplement à déplacer la barre de navigation supérieure vers le bas de l’écran, mais pour ceux d’entre vous qui utilisent des téléphones avec de grands écrans, vous apprécierez certainement cette modification. En réalité, WhatsApp lui-même a souligné que ce changement vise à pouvoir appuyer plus facilement sur ces éléments dans son interface, donc c’est une nouveauté à laquelle nous nous habituerons rapidement.

Par ailleurs, esthétiquement, l’application n’a pas été modifiée dans d’autres aspects, mais il est probable que dans les prochains mois, nous verrons des ajustements qui amélioreront notre expérience avec l’application. Il ne reste plus qu’à profiter de cette nouvelle fonction pour accéder à ces raccourcis plus rapidement et de manière confortable.

Plus d’informations | WhatsApp sur X