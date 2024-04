La meilleure tondeuse électrique de 2024 : guide des tondeuses électriques de Xiaomi

L’écosystème Xiaomi atteint tous les coins de la maison, y compris les soins personnels. Et nous pouvons même avoir un rasoir électrique Xiaomi, parmi les différents modèles que la marque a lancés sur le marché international en dehors de la Chine. Vous cherchez un moyen de prendre soin de votre barbe ?

De la version Premium, la Shaver S700, à la moins chère, la Shaver 101, Xiaomi France propose six modèles parmi lesquels choisir – la S500 n’est plus disponible -, comprenant un rasoir électrique et une tondeuse, que nous examinons dans ce guide des rasoirs Xiaomi profitant des réductions sur Mi.com lors du Festival des Fans Xiaomi 2024 :

Xiaomi Electric Shaver S101 – le plus économique

Prix : 29,99 euros, en promotion à 19,99€

Le modèle le plus basique parmi les rasoirs Xiaomi, le Electric Shaver S101 a des lames flottantes sur la partie supérieure et dispose d’un bouton frontal pour gérer ses différents modes de fonctionnement. L’appareil inclut un mode de verrouillage pour qu’il ne s’allume pas sans notre consentement.

Évidemment, l’appareil est résistant à l’eau avec une résistance IPX7 pour que nous puissions le nettoyer sans problème. Il dispose également d’un processeur doté d’intelligence artificielle pour gérer de manière autonome la puissance de rasage nécessaire à chaque instant et, au cas où cela ne suffirait pas, nous pourrons également profiter d’une autonomie jusqu’à 60 jours grâce à sa batterie interne rechargeable via son port USB-C.

Enfin, il est également important de noter que les lames de la partie supérieure sont composées de trois unités en acier chirurgical et avec un total de 18 lames chacune, ce qui nous permet d’obtenir un rasage beaucoup plus efficace et précis grâce à une construction de haute qualité pour son prix.

Rasoir électrique Xiaomi Electric Shaver S101/ avec batterie

Xiaomi Electric Shaver S301 – la plus équilibrée

Prix : 44,99 euros, en promotion à 22,99€





Le Xiaomi Electric Shaver S301 se distingue des modèles plus économiques grâce à un panneau LED intelligent situé sur le bas, qui affiche des données aussi importantes que l’autonomie restante ou le mode de rasage sélectionné.

En plus de cela, ce modèle intègre également une tête flottante composée de nouvelles feuilles géométriques bioniques qui s’adaptent de manière beaucoup plus adéquate à la forme de notre mâchoire, un élément essentiel pour obtenir un rasage beaucoup plus efficace et éviter les tiraillements typiques de ce type de produits.

Par ailleurs, vous devez savoir que le produit est étanche afin de pouvoir le nettoyer sans crainte de l’endommager, il dispose de deux niveaux de rasage qui peuvent également fonctionner automatiquement en fonction de la pression exercée sur la zone, et enfin, il est également équipé d’un port USB-C pour recharger sa batterie jusqu’à 90 jours d’utilisation, tout simplement incroyable.

Rasoir électrique Xiaomi Electric Shaver S301/ avec batterie

Xiaomi Electric Shaver S700 – la plus premium

Prix : 119,99 euros, en promotion à 69,90€





La machine à raser électrique la plus premium que nous trouvons chez Xiaomi France, les lames en céramique de la Xiaomi Electric Shaver S700 sont spéciales, car au lieu d’opter pour de l’acier HV500-600, elles utilisent de l’acier HV1200-1500, un matériau durci par pression qui possède une tolérance à la corrosion beaucoup plus élevée. En réalité, selon des tests internes après 240 heures d’utilisation, aucune détérioration structurelle n’est visible sur les lames, qui peuvent couper comme au premier jour.

Comme d'habitude avec ce type de machines, sa tête est construite à partir de trois axes, permettant un rasage à 360º dans toutes les directions. En considérant les chiffres, le moteur du Xiaomi Electric Shaver S700 permet trois vitesses : un premier mode à 3100 rotations par minute jusqu'à un troisième mode à 3500 rotations par minute.

Contrairement à d’autres machines similaires, le corps de ce rasoir n’a pas de boutons. Cependant, pour la construction de son corps, Xiaomi a opté pour un système de micro-perforations par laser qui laisse passer la lumière LED et qui affiche les six indicateurs de niveau de batterie restant, d’humidité, de vitesse et si le verrouillage pour le transport est activé ou non. Un corps très léger, soit dit en passant, basé sur une série 6 en aluminium.

Et peut-on le laver sous le robinet ? Bien sûr : la classification IPX7 indique que le Xiaomi Electric Shaver S700 peut être complètement lavé sous l’eau et utilisé sous la douche, permettant un rasage à sec ainsi qu’un rasage avec la barbe rincée et humide. En deux heures, la batterie est chargée à 100%, et pour l’instant, c’est le meilleur des rasoirs Xiaomi que nous avons cette année 2024.

Xiaomi Electric Shaver S700 – Lame en céramique innovante, Moteur ultra-silencieux sans balais, Deux méthodes de chargement, Corps en aluminium de série 6 de haute résistance

Xiaomi UniBlade Trimmer – la meilleure tondeuse

Prix : 29,99 euros





Conçue pour prendre soin et entretenir la barbe dont vous êtes fière – ainsi que pour couper les poils d’autres parties du corps -, la Uniblade Trimmer est disponible dans un design noir mat et une taille compacte, avec une lame à trois directions pour un rasage très précis qui peut couper les poils très courts et même assez longs, ce qui la rend idéale pour les barbes et les moustaches.

Cela permet à la machine de couper des longueurs et des épaisseurs de cheveux différentes, même les poils bouclés ou plats, avec un petit plus : elle n’irrite pas la peau. Elle dispose également d’un peigne de coupe ajustable intégré dans le cadran rotatif, vous faisant économiser des accessoires car il couvre différentes épaisseurs, allant de 0,40 mm à 8 mm. Cela vous donne 14 options de longueurs différentes pour vos besoins de soins, que vous souhaitiez un aspect détaillé ou une coupe complète. Elle a une bonne autonomie de 60 minutes avec une seule charge et est livrée avec un chargeur de type C qui se recharge en seulement 1,5 heure.

La lame de revêtement total agit comme une barrière pour la lame contre la peau, couvrant les poils que la lame capture grâce à ses orifices, éliminant ainsi toute irritation cutanée pendant le rasage. C’est super pour ceux qui ont une peau sensible.

Sans aucun doute, l’une des meilleures caractéristiques est que la machine dispose d’une charge magnétique sans fil. Avec une seule charge complète, vous avez jusqu’à 60 minutes d’utilisation.

La Xiaomi Uniblade Trimmer est résistante à l’eau et possède la certification IPX7, ce qui vous permet de vous raser à l’eau en utilisant de la mousse à raser, et elle peut être entièrement lavable avec un corps résistant à l’eau.

Tondeuse Xiaomi Uniblade Trimmer/ Avec batterie

Xiaomi Grooming Kit Pro – le tout-en-un des rasoirs

Prix : 54,99 euros, en promotion à 44,99€





Plus polyvalent qu’un simple rasoir, le kit de soins Xiaomi Groomig Kit Pro est un rasoir et une tondeuse qui convient à tout le corps grâce à la variété d’accessoires inclus. Il a un design noir et un indicateur LED avec l’état de la batterie. Il dispose également d’un cadran de réglage de longueur réglable de 1 à 10 mm.

De plus, à l’arrière, caché derrière un petit volet, se trouve le port USB-C, car la machine dispose d’une charge rapide (cinq minutes de charge offrent 12 minutes d’utilisation) et elle est même résistante à l’eau IPX7. Cependant, il est recommandé de retirer les têtes, bien qu’elles soient en acier inoxydable, avant de laver la machine.

Par ailleurs, il est également équipé de deux peignes pour les barbes de différentes longueurs : un de 0 à 10 mm et un autre de 10,5 à 20 mm. Il est livré avec un étui de rangement et un étui de voyage, vous permettant de verrouiller le mode et d’économiser la batterie. Il est également livré avec sa propre brosse de nettoyage, pour quand il faut simplement la nettoyer un peu après un rasage à sec rapide.

Tondeuse + Rasoir Xiaomi Grooming Kit Pro/ Avec batterie/ 10 accessoires

