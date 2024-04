Voici comment installer l’un des outils les plus puissants des Pixel sur ton Xiaomi

Les Pixel sont des téléphones mobiles fabriqués par Google, et en tant que tels, bien qu’ils fonctionnent avec Android, ils ont des éléments exclusifs au niveau du logiciel qui ne sont pas présents sur d’autres appareils. Le bon côté, c’est que certains d’entre eux ne sont pas exclusifs et peuvent être utilisés sur votre Xiaomi.

Par exemple, vous avez la GCam, l’application pour utiliser l’appareil photo du téléphone dont nous vous avons déjà expliqué comment l’installer pour remplacer celle par défaut de MIUI / HyperOS. Il y a aussi d’autres applications comme le brouillon magique, bien que celle-ci soit payante car elle est incluse dans le service Google One. Et Pixel Search, le puissant moteur de recherche propriétaire des téléphones Google Pixel que vous pouvez utiliser sur votre Xiaomi grâce à un développeur externe.

Pixel Search : la recherche avancée des Pixel pour votre téléphone mobile Xiaomi, POCO ou Redmi

Pixel Search est un moteur de recherche qui vous permet de effectuer des recherches depuis un même endroit pour :

Applications

Raccourcis

Contacts

Fichiers

Suggestions Web

C’est quelque chose que vous ne trouverez sur aucun autre téléphone Android. Et grâce au développeur Rushikesh Kamewar, vous pouvez l’avoir et l’utiliser gratuitement sur votre Xiaomi, POCO ou Redmi.

Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application Pixel Search depuis le Play Store de Google et de l’installer, et vous aurez alors la même fonctionnalité de recherche utilisée sur les Pixel. Le mieux est que lorsque vous voulez effectuer une recherche, vous pourrez choisir quel moteur de recherche utiliser, et même mettre un widget personnalisé sur l’écran d’accueil de votre Xiaomi pour y accéder rapidement.





Le seul prérequis pour utiliser cette application est que vous ayez la version de MIUI MIUI 9 (avec Android 8.0 Oreo) ou supérieure, ce qui est presque certain. Le seul inconvénient, c’est que son créateur ne la met plus à jour depuis un moment, la dernière mise à jour ayant eu lieu en juin 2023, il y a presque un an.

Téléchargement | Pixel Search