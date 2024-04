Comment est le Xiaomi SU7 si vous enlevez la carrosserie, le méga-store chinois qui expose ‘les os’ de la voiture

Vous vous êtes demandé à quoi ressemblerait une Xiaomi SU7 sans sa carrosserie ? De nos jours, de nombreuses entreprises adoptent une politique de transparence concernant leurs produits, tout comme Sony ou Microsoft qui démontent leurs consoles pour vous montrer leurs composants. Xiaomi a fait de même avec sa première voiture électrique.

2024 est une année décisive pour Xiaomi qui vise à se classer parmi les cinq premières marques de fabricants de véhicules électriques (EV). L’objectif est marqué par le SU7, qui représente la première étape.

L’intérieur de la Xiaomi SU7, le squelette de la voiture

Si vous avez la chance d’avoir réservé l’un des trois modèles disponibles, Xiaomi SU7, SU7 Pro et SU7 Max, il ne vous reste plus qu’à attendre un peu avant de les avoir entre les mains. Mais les autres ont également la possibilité de voir et d’essayer la voiture dans l’une des 59 boutiques réparties dans 29 villes en Chine. En réalité, les files d’attente pour essayer une SU7 ont atteint 3 heures du matin le premier jour.

L’une de ces boutiques est la Xiaomi EV Flagship Store, située en plein cœur de Pékin, la capitale du pays. Il s’agit d’un store de 800 mètres carrés où vous pouvez essayer la SU7. Et en plus, ils ont un modèle sans carrosserie, avec le châssis, le cadre et toute l’électronique exposés.

Ce démontage spectaculaire en direct comprend également le moteur – ou les moteurs, selon le modèle choisi -, les amortisseurs de suspension, etc., pour que vous puissiez voir par vous-même ce qu’il y a à l’intérieur de la voiture.





Objectif : 10 000 voitures Xiaomi SU7 produites par mois

Rien que dans les premières 24 heures suivant sa mise en service, 88 898 personnes ont réservé une voiture via l’application officielle Xiaomi Auto App. Et ces chiffres ne cessent d’augmenter, si bien que le succès a entraîné un allongement de la fenêtre de livraison des voitures. Selon l’application, les délais d’attente sont les suivants :

Xiaomi SU7 : de 13 à 16 semaines

: de Xiaomi SU7 Pro : de 16 à 19 semaines

: de Xiaomi SU7 Max : de 25 à 28 semaines

Selon le calendrier actuel, Xiaomi prévoit que la production mensuelle de cette voiture dépassera les 3 000 unités en mars de cette année, mais les chiffres doivent augmenter pour répondre à la demande actuelle. Xiaomi estime que la production augmentera à entre 4 000 et 5 000 voitures fabriquées en avril de cette année, et avant la fin de 2024, elle devrait se stabiliser autour de 6 000 unités par mois.





Cependant, Xiaomi Motors a demandé à ses fournisseurs d’augmenter leur capacité de production à 10 000 véhicules par mois, de sorte que les chiffres pourraient éventuellement varier.

Via | Lei Jun X / Twitter