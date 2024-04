J’ai Stitch sur mon poignet et j’adore ça: voici comment personnaliser le fond des montres Redmi Watch avec jusqu’à 8 images que vous choisissez en rotation

Depuis cette époque où nous achetions des fonds d’écran en envoyant un SMs jusqu’à aujourd’hui où nous pouvons modifier n’importe quelle partie de l’interface utilisateur (UI), la personnalisation interne et externe des téléphones portables a toujours été la clé pour les rendre les nôtres. Et cela s’étend également aux dispositifs portables tels que les montres intelligentes.

Xiaomi et Redmi ont un large catalogue de montres intelligentes, comme la récente Redmi Watch 4, l’une des meilleures en termes de performances à un prix très abordable – en dessous de 100 euros – et un milieu de gamme avec de nombreux détails haut de gamme, incluant déjà HyperOS.

Les cadrans des montres intelligentes Xiaomi

Avec un design carré et un bouton rappelant d’autres montres comme l’Apple Watch, les Redmi Watch sont parmi les montres Xiaomi les plus vendues. Et, tout comme les autres montres intelligentes de Xiaomi et leurs bracelets Smart Band, vous pouvez leur mettre différents cadrans, chacun avec son propre style.

Vous pouvez mettre un cadran très sportif sur lequel vous pouvez consulter d’un coup d’œil toutes les données biométriques dont vous avez besoin – fréquence cardiaque, calories, niveau de stress. Vous pouvez également lui donner un cadran qui le transforme en une montre de type Casio des années 80; un qui le rend analogique et minimaliste à la fois. Ou, comme dans ce cas, un qui soit l’image de fond que vous souhaitez voir. Ou mieux encore : plusieurs fonds qui changent.

Personnaliser le fond des Redmi Watch

Ce que nous allons expliquer à propos des Redmi Watch s’applique également au reste du catalogue des montres Xiaomi et Redmi, ainsi qu’aux bracelets Smart Band. Vous avez juste besoin d’avoir un cadran adapté dans la catégorie « Personnalisé ». Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez l’application Mi Fitness sur votre téléphone – elle est nécessaire si vous avez une montre Xiaomi ou Redmi pour les jumeler Regardez les icônes en bas de l’écran et allez dans la section Dispositif Le Redmi Watch connecté apparaîtra là-bas – ou toute autre montre ou bracelet. Ils doivent être connectés à l’application, sinon vous ne pouvez rien modifier. Juste en dessous de l’image du Redmi Watch connecté, vous verrez l’option Gérer les cadrans de montre / Watch Faces Dans cette section, vous verrez deux onglets : En ligne et Mes cadrans de montre. Allez dans En ligne Recherchez la section Personnalisé – selon la version de Mi Fitness que vous avez, elle peut apparaître dans une section de cadrans appelée Photos. Dans Personnalisé, vous verrez différents types de cadrans, certains avec une affichage numérique de l’heure (avec des chiffres) et d’autres de style analogique (avec des aiguilles). Choisissez celui qui vous plaît le plus. En cliquant dessus, faites défiler vers le bas et vous verrez une barre pour changer la couleur des chiffres / aiguilles, et plus bas l’option pour télécharger vos propres photos ou images enregistrées dans la mémoire du téléphone. Ajoutez simplement les images que vous souhaitez – recadrez-les pour qu’elles soient centrées -, cliquez sur Appliquer et en quelques secondes, elles seront sur votre montre.



Maintenant, chaque fois que vous appuierez sur l’écran ou que vous tournez votre poignet pour réveiller la montre, elle affichera l’une des images que vous avez téléchargées avec le design de l’interface utilisateur du cadran que vous avez choisi.