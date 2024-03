Nouveau distributeur de savon interactif automatique de Xiaomi Mijia qui t’apprend même comment te laver les mains

Xiaomi même dans la salle de bain, mais littéralement. Imaginez un distributeur de savon pour les mains mais « intelligent » et automatique, qui dispose d’une batterie, que vous n’avez pas à recharger pendant six mois et qui vous indique également comment bien vous laver les mains. Voici le Xiaomi Mijia Automatic Phone Washing Kit Fun Edition.

Distributeur de savon automatisé ? Eh bien oui, exactement. Xiaomi et Mijia veulent interconnecter chaque coin de la maison. Et même automatiser le geste de se laver les mains. Attention, automatiser, améliorer et rendre plus hygiénique cette tâche.

Xiaomi Mijia Automatic Phone Washing Kit Fun Edition.

Avec un nom aussi long, le distributeur de savon Xiaomi Mijia Automatic Phone Washing Kit Fun Edition est spécialement conçu pour les enfants, avec un aspect rond doux et sympathique et un ensemble d’stickers amusants faciles à mettre et à enlever. Et contrairement aux distributeurs normaux où vous devez appuyer sur le piston, l’appareil est doté d’un capteur infrarouge qui génère rapidement de la mousse en 0,25 seconde sans avoir besoin d’appuyer ou de toucher.

Il prend également en charge un rappel de mousse de 20 secondes, avec des instructions interactives pour aider les enfants à développer de bonnes habitudes de lavage des mains, et ainsi « prévenir efficacement la contamination croisée et la propagation de maladies ».

Un kit Xiaomi pour se laver les mains

Selon Xiaomi, le kit de lavage de téléphone adopte une formule antibactérienne douce et des ingrédients efficaces pour le soin de la peau, inhibant efficacement les infections telles que Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans.



Ce distributeur est compatible avec les savons pour les mains en mousse les plus courants et possède une certification de résistance à l’eau IPX5. Il dispose d’un port USB-C et une charge complète peut durer jusqu’à 180 jours, ce qui équivaut à environ 400 utilisations. Le kit de lavage des mains est vendu 149 yuans (environ 19 euros) et est disponible en bleu menthe et rose pêche. Il peut déjà être réservé sur Xiaomi Youpin, et nous aimerions beaucoup qu’ils l’apportent en Europe.