Comment Monese fonctionne: cartes, commissions et autres détails sur cette néobanque

Nous vous disons tout sur Monese, un service fintech avec plus de 2 millions de clients

Un des principaux avantages de Monese réside dans la possibilité de créer des comptes partagés

Monese, l’une des principales entreprises fintech de ces dernières années, continue d’attirer de plus en plus de clients et connaît également un grand succès en France. En effet, avec l’émergence des néobanques, de nombreuses entreprises proposent des services de monnaie digitale intéressants pour le public. C’est pourquoi, si vous souhaitez tout savoir sur Monese, nous vous expliquerons les détails de son fonctionnement ci-dessous.

L’origine de Monese en tant que néobanque

Monese est une entreprise créée en 2015 au Royaume-Unis et dont le but était d’offrir un service financier facilement accessible aux clients, sans exigences pour l’ouverture d’un compte et en évitant autant que possible la bureaucratie et les commissions qui handicapent les banques traditionnelles. Aujourd’hui, l’entreprise compte déjà plus de 2 millions de clients dans le monde.

Types de comptes

Les services de Monese proposent jusqu’à 3 types de comptes différents pour s’adapter aux intérêts et besoins de chaque client. Ainsi, en se concentrant principalement sur les paiements internationaux ou les conversions de devises, Monese offre la possibilité de souscrire à un compte gratuit ou à l’un de ses deux comptes payants, offrant une meilleure couverture de services et des commissions plus attractives. De plus, tous les comptes peuvent être utilisés individuellement ou en tant que comptes partagés, idéaux pour les familles ou les personnes partageant des dépenses.

Les 3 types de comptes Monese sont Simple, Classic et Premium:

Simple . Le compte gratuit de Monese. Avec celui-ci, vous aurez accès à des services de base sans aucun frais de maintenance ni tarif spécial. Vous aurez accès à une carte de débit standard avec un coût d’émission de 4,95 euros. Les virements instantanés entre comptes Monese sont gratuits, mais l’émission d’un virement vers un autre compte entraîne des frais de commission de 1 euro. Il y aura également une commission de 2% sur les virements internationaux, les paiements en devises étrangères et les retraits d’argent aux distributeurs.

. Le compte gratuit de Monese. Avec celui-ci, vous aurez accès à des services de base sans aucun frais de maintenance ni tarif spécial. Vous aurez accès à une carte de débit standard avec un coût d’émission de 4,95 euros. Les virements instantanés entre comptes Monese sont gratuits, mais l’émission d’un virement vers un autre compte entraîne des frais de commission de 1 euro. Il y aura également une commission de 2% sur les virements internationaux, les paiements en devises étrangères et les retraits d’argent aux distributeurs. Classic . La version supérieure du compte Simple, le compte Classic, améliore les frais, les services et les conditions moyennant un paiement mensuel de 5,95 euros. Si vous avez l’intention d’utiliser beaucoup leurs services, vous économiserez de l’argent par rapport aux commissions du compte Simple, car la carte de débit est émise gratuitement (bien que son renouvellement ne le soit plus), vous pouvez retirer jusqu’à 900 euros par mois sans commission et les paiements en devise étrangère sont exemptés de commissions.

. La version supérieure du compte Simple, le compte Classic, améliore les frais, les services et les conditions moyennant un paiement mensuel de 5,95 euros. Si vous avez l’intention d’utiliser beaucoup leurs services, vous économiserez de l’argent par rapport aux commissions du compte Simple, car la carte de débit est émise gratuitement (bien que son renouvellement ne le soit plus), vous pouvez retirer jusqu’à 900 euros par mois sans commission et les paiements en devise étrangère sont exemptés de commissions. Premium. Il s’agit du service le plus cher de Monese, avec un coût mensuel de 14,95 euros. Cependant, il offre également les services les plus attractifs, vous permettant de retirer jusqu’à 2 500 euros par mois aux distributeurs sans frais de commission, sans frais pour les virements internationaux et un remplacement complètement gratuit des cartes de débit. De plus, il vous donnera également un accès prioritaire aux services client, réduisant au maximum votre temps d’attente pour toute demande.

Avantages

Monese propose des avantages très intéressants qui font de son service une option attrayante pour les utilisateurs recherchant des comptes partagés, un service convivial pour les transactions internationales et les conversions de devises, et une intégration avec des services de portefeuille comme Google Wallet (anciennement Google Pay), Apple Pay, Paysafe ou PayPal, facilitant ainsi également l’utilisation des services de cette néobanque pour effectuer des achats via le commerce numérique. On pourrait dire qu’il offre un service similaire à celui proposé par Wise.

Il est également compatible avec son service « open banking », qui permet de lier tous types de comptes bancaires à son service pour disposer rapidement d’argent disponible grâce à ce service. Il dispose également de mécanismes de sécurité avancés et vous offre la possibilité d’activer et de désactiver votre carte lorsque vous le souhaitez pour éviter les paiements non désirés. De plus, il vous enverra une notification pour chaque mouvement d’argent enregistré.

En revanche, on peut remarquer que son compte gratuit a des commissions moins attractives pour certains services que d’autres comptes gratuits, en plus de ne pas avoir d’IBAN espagnol. Il n’a pas non plus de licence bancaire, ce qui signifie qu’il n’est pas protégé par un fonds de garantie.

Il existe donc des alternatives qui peuvent être attrayantes pour les utilisateurs particuliers à la recherche d’une meilleure qualité de services sans coût, où des néobanques comme Revolut ou N26 se présentent comme des options très intéressantes pour les clients recherchant des services de conversion de devises avec un IBAN espagnol.

Coût

Dans le cas de Monese, les coûts peuvent varier considérablement en fonction du type de compte que vous avez souscrit, car chacun a ses coûts fixes et ses coûts de commission, qui sont toujours inversement proportionnels entre eux. Le compte Simple, par exemple, n’a pas de coût fixe puisqu’il est gratuit, mais il a des commissions plus élevées que les autres types de compte. Cependant, s’il s’agit d’un compte secondaire que vous n’utiliserez pas beaucoup, il peut être intéressant de choisir la catégorie la plus simple.

En revanche, les comptes Classic et Premium, avec un coût fixe de 5,95 euros et 14,95 euros, impliquent de payer chaque mois cette cotisation, mais cela peut vous faire réaliser des économies par rapport au compte gratuit si vous utilisez beaucoup leurs services en raison du nombre de commissions que vous évitez. Par conséquent, si vous prévoyez de faire de nombreux retraits en espèces, des virements et d’autres services tels que le change de devises, choisir l’une des tarifs payants proposés par Monese à ses clients peut être avantageux pour vous.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En ce qui concerne le service, le fonctionnement de Monese peut être considéré comme similaire à celui d’autres néobanques, bien qu’il s’agisse d’une entité de monnaie électronique et non d’une banque à proprement parler, ce qui signifie qu’elle n’a pas une approche d’épargne ou d’investissement. Elle n’a pas de succursales physiques, vous effectuerez donc toutes vos opérations et démarches via votre téléphone portable. Il est plus pratique de réaliser toutes les opérations sans avoir besoin de vous rendre en agence, mais vous n’aurez pas non plus la présence physique pour des tâches telles que le support ou le conseil, qui sont également réalisés par téléphone.

En ce qui concerne les autres caractéristiques de l’adhésion à Monese, il est également important de noter que son IBAN n’est pas espagnol, le fonctionnement de ses virements, comment retirer de l’argent liquide, ainsi que les détails de ses cartes de débit, que nous expliquons ci-dessous :

Virements SEPA

Monese fonctionne pleinement en Europe, vous pouvez donc effectuer des virements SEPA sans aucun problème grâce à cette fintech. De plus, elle propose également des virements instantanés gratuits entre autres comptes Monese. Cependant, si vous avez un compte gratuit, faites attention aux commissions pour ne pas avoir de surprises, et si vous êtes particulièrement intéressé par les envois d’argent, une option comme la Classic ou la Premium pourrait vous intéresser pour avoir moins de commissions.

IBAN belge : européen mais pas espagnol

Il est important de noter que Monese opère en tant qu’institution financière belge et ne propose pas l’ouverture d’un compte avec un IBAN espagnol. Étant donné qu’il s’agit d’une institution financière européenne, vous n’aurez pas de problèmes pour effectuer des domiciliations ou des paiements, mais ses réglementations et ses organismes de contrôle sont gérés par la Belgique.

Où retirer de l’argent liquide

Comme les cartes de débit de Monese sont gérées par Mastercard, vous pouvez retirer de l’argent liquide dans presque tous les distributeurs automatiques du monde entier, car cette marque est présente dans pratiquement tous les pays. Les commissions varieront cependant en fonction du compte que vous avez souscrit, car la carte Simple vous facture 2% de commission par retrait, tandis que la Classic vous permet de retirer jusqu’à 900 euros par mois sans commission, et la Premium augmente la limite à 2 500 euros en espèces par mois sans commission.

Cartes disponibles chez Monese

Les services proposés par Monese avec ses cartes sont directement liés à la catégorie de compte que vous avez souscrit auprès de l’entreprise. Ainsi, chaque carte a les caractéristiques propres aux comptes Simple, Classic et Premium. Il s’agit de cartes de débit Mastercard offrant tous les services que l’on peut attendre d’une carte de débit, bien que leurs commissions et coûts dépendent également de chacune de ces catégories.