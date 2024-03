C’est si facile que cela semble magique : voici comment sélectionner le texte de n’importe quelle image grâce à MIUI 14, HyperOS et ton téléphone Xiaomi

Avec l’arrivée de la dernière version de MIUI, MIUI 14 qui laisse place à HyperOS, sur nos appareils, Xiaomi a introduit une option qui est passée assez inaperçue mais qui est vraiment utile pour certaines actions dans notre utilisation quotidienne. Il s’agit de la reconnaissance intelligente de texte dans n’importe quelle image, un outil que vous pourrez utiliser sans avoir à installer des applications tierces.

Cette option est très similaire à celle qu’Apple inclut dans ses dernières versions d’iOS, et la seule condition est d’avoir installé sur votre appareil Xiaomi la dernière version de MIUI 14 ou HyperOS, en plus de activer une option que nous allons vous montrer ci-dessous, ce qui peut être fait de manière extrêmement simple.

Voici comment activer la reconnaissance de texte dans les images sur votre téléphone Xiaomi

La première chose que vous devez savoir sur cette option que Xiaomi a introduite dans MIUI 14 (et maintenue dans HyperOS) est que vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel appareil équipé de cette version, et la façon de sélectionner le texte est extrêmement simple, vous devez simplement poser votre doigt pendant quelques secondes sur le texte que vous souhaitez sélectionner.

Une fois cela fait, le smartphone reconnaîtra automatiquement ce texte et vous permettra de sélectionner la partie spécifique que vous souhaitez utiliser. Après avoir effectué cette action, vous aurez la possibilité de copier ce texte et de le coller n’importe où dans le système, de le partager via n’importe quel réseau social ou application, voire de sauvegarder une note rapide dans l’application native de notes de votre Xiaomi.

Nous savons déjà comment utiliser cet outil, et maintenant vous devez simplement savoir comment l’activer, ce que vous pouvez faire de la manière suivante :