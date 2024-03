GCam pour votre Xiaomi : comment le télécharger et l’installer facilement et en quelques étapes

L’application de l’appareil photo par défaut fournie par MIUI / HyperOS est signée par Xiaomi, elle est officielle pour leurs téléphones et fonctionne à merveille. Mais si vous voulez essayer une autre application, ou si vous venez d’un téléphone sur lequel vous utilisiez le Gcam de Google et que vous souhaitez continuer à l’utiliser, voici comment l’installer facilement sur votre Xiaomi.

Le Gcam n’est rien d’autre que l’application officielle de l’appareil photo de Google extraite directement du firmware des téléphones Pixel. Et bien qu’il n’y ait pas de version officielle de Google dans son Play Store, vous pouvez la télécharger à partir de plusieurs développeurs qui l’ont adaptée et qui la mettent à jour régulièrement.

Gcam de Google sur votre Xiaomi

Des développeurs tels que BSG, qui est l’un des plus connus dans le domaine du Gcam, a récemment lancé la version 9 du Gcam, compatible avec les téléphones sous Android 11 ou supérieur – donc votre Xiaomi doit au moins avoir la version MIUI 12 ou directement HyperOS pour utiliser cette application.

Si les dernières versions du Gcam 8 de Google ajoutaient des améliorations très reconnues dans des aspects tels que le HDR+ ou les images RAW – des photos non compressées -, le Gcam 9 se concentre davantage sur l’amélioration et la fonctionnalité de l’interface de l’application, en la peaufinant plutôt qu’en ajoutant des détails. Pour le moment, le Gcam 9 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités ou de changements importants, mais si vous ne l’avez jamais utilisé, il comprend toutes les améliorations et ajouts des versions précédentes et vous les remarquerez lorsque vous l’utiliserez.

Quelle version du Gcam choisir, où télécharger son APK

Comment l’installer ? La première chose à faire est de télécharger son APK correspondant. Sur le site de CelsoAzevedo, vous trouverez jusqu’à trois modders qui proposent leurs propres versions : BigKaka, BSG et Shamim. Nous avons choisi BSG, et si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez télécharger la version 9.2.113_a11_V1 du Gcam, mise en ligne il y a tout juste une semaine.

Faites de la place sur votre téléphone

La prochaine étape après avoir choisi et téléchargé le fichier est de vous assurer que vous avez de l’espace sur votre téléphone, car ces fichiers APK d’installation sont assez volumineux. Pour vous donner une idée, l’APK du Gcam 9 V2 pèse 444 mégaoctets. Il vous suffit de le télécharger sur la mémoire de votre téléphone et de l’installer – si vous avez activé cette option, MIUI vous demandera l’autorisation d’installer des fichiers dont l’origine est inconnue.

Après l’avoir installée, l’application de l’appareil photo de Google devient l’application de l’appareil photo par défaut de votre Xiaomi, POCO ou Redmi, remplaçant celle de Xiaomi – vous ne pourrez donc plus utiliser certaines fonctionnalités exclusives de l’appareil photo de MIUI. Si vous rencontrez des problèmes, essayez d’installer une version antérieure du Gcam à celle que vous avez téléchargée. Et si vous n’êtes pas sûr, désinstallez-la, supprimez le fichier APK et utilisez l’application par défaut de Xiaomi.