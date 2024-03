Comment résoudre les problèmes de Bluetooth de la voiture et du téléphone

Si vous ne parvenez pas à connecter votre téléphone portable à la voiture via Bluetooth, voici quelques solutions possibles

Téléphone portable connecté à la voiture via Bluetooth

Que vous écoutiez de la musique dans votre voiture ou que vous ayez besoin d’utiliser le kit mains libres et que votre téléphone portable ne se connecte pas correctement via Bluetooth à votre voiture, cela peut être assez ennuyeux. N’oubliez pas que vous risquez une amende pour conduite avec des écouteurs, donc si vous ne connectez pas correctement votre téléphone, la seule alternative serait de ne pas l’utiliser, ce qui n’est pas souhaitable. Heureusement, la plupart des problèmes liés à l’utilisation du Bluetooth dans la voiture sont simples et ont une solution. Nous vous expliquons ci-dessous comment les résoudre.

Vérifiez que le Bluetooth est activé

Cela peut sembler un conseil très simple, mais vous ne seriez pas la première personne à passer de longues périodes à essayer de connecter votre téléphone pour réaliser ensuite que le Bluetooth est désactivé sur le téléphone.

Lorsque nous n’avons pas activé le Bluetooth sur notre téléphone, la voiture ne peut pas le détecter automatiquement pour se connecter, nous devons donc le faire manuellement. Il est possible que vous ayez désactivé votre téléphone pour économiser la batterie ou pour toute autre raison et oublié de le réactiver, ce qui vous empêche de vous connecter normalement.

Réinitialisez le Bluetooth du téléphone portable

Si le Bluetooth de votre téléphone portable est activé, la première chose que nous vous recommandons de faire est de réinitialiser ce type de connexion. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Allez dans le menu Paramètres de votre smartphone. Accédez à la section Système. Allez dans Réinitialisation. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau. Cliquez sur l’interrupteur pour effectuer cette action.

Il est important de noter que les noms des différentes sections peuvent varier légèrement en fonction de votre téléphone. Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, si le problème était là, vous devriez pouvoir vous reconnecter à votre voiture sans problème.

Vous ne trouvez pas l’appareil à connecter

Un autre problème possible est que votre voiture ne figure pas dans la liste des appareils auxquels vous pouvez vous connecter via Bluetooth. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant ces étapes :

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone. Accédez à la section Système. Appuyez sur Options des développeurs. Recherchez l’option Afficher les appareils sans nom. Activez cette option en appuyant sur l’interrupteur. Revenez à la section Bluetooth et vérifiez si votre voiture apparaît maintenant dans la liste des appareils.

Vérifiez le câble d’Android Auto

Si vous rencontrez des erreurs Spotify sur Android Auto, cela peut être dû à la connexion nécessaire entre votre voiture et votre téléphone portable.

La première étape consiste à débrancher le câble à la fois du téléphone portable et de la voiture, puis à le rebrancher. Si le problème est mineur, cette simple action devrait suffire à le résoudre.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes, une option à considérer est de changer de câble pour connecter votre téléphone portable à la voiture ou d’essayer la connexion sans fil. Les erreurs liées à un câble défectueux sont plus courantes que nous ne le pensons.

Réinitialisez la radio de la voiture

Bien que la plupart du temps, le problème de connexion réside dans notre téléphone portable, il est également possible que la faille soit présente dans la radio de la voiture. Et dans de nombreux cas, il suffit de la redémarrer.

Pour redémarrer la radio de votre voiture, il vous suffit de presser le bouton d’arrêt puis de le rallumer ou de retirer la clé de contact. Si le problème était dû au blocage de la radio de votre véhicule, cette simple action permettra de la faire fonctionner à nouveau sans difficulté.

Réparez à nouveau les appareils

Une option qui fonctionne généralement bien est de reconnecter notre téléphone portable à la radio de la voiture. Pour cela, suivez ces étapes :

Accédez aux Paramètres de votre téléphone portable. Accédez à la section Connexions. Appuyez sur la section Bluetooth. Recherchez votre véhicule dans la liste des appareils. Supprimez ou deconnectez le dispositif correspondant à votre voiture. Réparez votre voiture à nouveau.

Mettez à jour votre voiture

Enfin, l’une des raisons pour lesquelles vous pourriez rencontrer des problèmes lors de la connexion de votre téléphone portable à votre voiture est que le système d’exploitation sur lequel fonctionne la radio de votre voiture nécessite une mise à jour pour continuer à fonctionner correctement.

Généralement, la procédure de mise à jour de la radio de la voiture est assez simple, nous n’avons donc normalement pas à nous compliquer la vie. Mais si vous ne savez pas comment mettre à jour votre radio, vous pouvez toujours demander l’aide d’un atelier pour le faire. Une fois que la radio est mise à jour, elle devrait fonctionner normalement à nouveau.