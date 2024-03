Comment connecter votre Xiaomi à n’importe quel WiFi sans avoir le mot de passe

Partager le mot de passe de votre routeur n’est sûrement pas une chose qui vous plaît beaucoup. Il s’agit du ‘pass’ de votre service, et quiconque le sait peut se connecter à Internet en utilisant votre service réseau. Mais il n’est pas nécessaire de le donner ou de le recevoir pour se connecter à un réseau WiFi. Il suffit de vous connecter sans entrer de mot de passe.

La base de tout cela est l’utilisation de codes QR, l’évolution des codes à barres classiques qui ont été créés au Japon en 1994, bien que leur utilisation ne se soit popularisée que de nombreuses années plus tard avec l’essor des smartphones. QR et votre routeur, ou QR et MIUI / HyperOS.

Utiliser le code QR du routeur pour se connecter à un WiFi sans entrer de mot de passe

La méthode utilise un code QR pour vous faciliter la tâche, mais la première étape consiste à vérifier une chose sur votre routeur afin de vous éviter d’avoir à le générer. La première chose à faire est de chercher l’sticker qui est généralement collé sur tout le routeur – sur le côté, en bas, à l’arrière.

Cet sticker contient les informations de base de connexion, telles que l’URL d’accès à l’appareil, le mot de passe, le nom et le mot de passe par défaut du réseau ou des réseaux Wi-Fi, etc. Et, si en plus vous voyez un code QR, c’est gagné, car en scannant simplement ce QR avec le téléphone que vous voulez connecter – tant qu’il dispose d’un appareil photo, bien sûr – vous pourrez vous connecter instantanément, sans avoir à rechercher le réseau, à vous connecter et à entrer le mot de passe.

Avec les téléphones Xiaomi, POCO ou Redmi, la manière la plus simple de scanner le QR du routeur est d’utiliser l’application Scanner que vous avez sûrement installée par défaut dans MIUI. Il suffit d’ouvrir l’application et de viser le QR. Le téléphone le lira instantanément et vous serez connecté en quelques secondes.

Utiliser le code QR du WiFi créé par MIUI / HyperOS

Si votre routeur, ou le signal WiFi du routeur auquel vous souhaitez vous connecter, n’a pas de code QR sur son sticker, grâce à MIUI / HyperOS, vous pouvez générer votre propre QR. Et c’est aussi simple que ça :