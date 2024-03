Rendez votre Xiaomi TV unique : voici comment personnaliser l’écran d’accueil pour afficher ce que vous voulez

Presque quotidiennement, nous utilisons notre télévision pour regarder du contenu, il est donc logique de configurer son interface afin d’avoir rapidement à portée de main les éléments que nous utilisons le plus. Cela est très facile à faire avec n’importe quelle télévision Xiaomi avec le système Android TV intégré, et c’est ce que nous voulons vous montrer dans cet article.

Cette personnalisation est conçue pour que vous puissiez configurer vos applications préférées dès l’allumage de la télévision et même avoir un flux de recommandations plus en accord avec vos goûts. Nous vous recommandons donc de régler votre télévision Xiaomi pour que tout ce que vous faites avec elle soit plus rapide.

Comment configurer l’écran d’accueil de votre Smart TV Xiaomi

Comme nous l’avons dit, nous allons vous montrer la manière très simple dont nous pouvons configurer notre télévision Xiaomi pour qu’elle affiche rapidement et directement tout le contenu que nous avons l’habitude de consommer. En réalité, chaque fois que nous allumons ce type d’appareil, nous trouvons une ligne complète de nos applications préférées, et tout cela peut être personnalisé selon nos préférences.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, pour configurer cette liste, il suffit de se rendre sur la partie droite de la liste et de cliquer sur « Ajouter une application aux favoris » et ensuite choisir le service que vous recherchez. Si vous ne voulez en ajouter aucun et que vous voulez simplement déplacer certaines applications, maintenez enfoncé le bouton central de votre télécommande et appuyez sur « Déplacer ».

De plus, le flux que nous trouvons dans la partie inférieure de cette rangée peut également être ajusté en fonction de nos besoins, il suffit de faire défiler jusqu’en bas du menu et de cliquer sur « Personnaliser votre écran d’accueil ». Comme vous pouvez le voir, vous avez une large sélection d’applications disponibles pour les ajouter à votre écran principal, il vous suffit donc de choisir vos favoris.

Notre recommandation est de sélectionner uniquement les applications que vous utilisez le plus au quotidien afin que le système puisse vous recommander du contenu de la manière la plus précise possible, sinon, votre flux peut devenir un véritable chaos. Comme vous pouvez le constater, la configuration est assez simple, cela ne vous prendra donc que quelques minutes pour tout mettre à votre goût.