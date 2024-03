Voulez-vous mettre à jour rapidement vers MIUI 14 ? Nous vous montrons comment convertir votre Xiaomi à la version globale

Le nouveau système de Xiaomi, HyperOS, est déjà en train d’arriver sur différents téléphones mobiles à travers le monde, mais il y a encore des téléphones plus anciens en attente de passer à la dernière version de MIUI. Nous parlons des téléphones qui bénéficient encore de MIUI 13 et qui ont peut-être déjà autorisé MIUI 14 mais ne l’ont pas encore reçu. Pour eux, il existe une solution qui accélérera la mise à jour et leur permettra de profiter de la dernière couche de personnalisation basée sur Android 13.

Préparez votre téléphone Xiaomi pour MIUI 14 Global

Comme nous l’avons dit, chacun des innombrables téléphones Xiaomi, Redmi et POCO du catalogue de l’entreprise recevra MIUI 14 avec le temps. Cela est dû au fait qu’il faut « modifier » chaque version de la nouvelle couche de personnalisation pour un marché différent, mais il y a une version qui convient à tous : MIUI 14 Global.

Grâce à cette version, vous pourrez profiter de MIUI 14 parfois avant même que la mise à jour européenne ne soit disponible (celle qui arrive en France). Et pour pouvoir l’installer, votre téléphone Xiaomi doit répondre à une série de prérequis, qui sont les suivants:

Une fois que vous répondez à ces exigences, vous devrez vérifier si votre téléphone Xiaomi a déjà une version de MIUI Global ou, au contraire, si elle est européenne. Pour cela, allez dans « Paramètres> Version de MIUI ». Si le numéro de version inclut les lettres « EU », vous avez la version européenne de MIUI; si vous lisez « CN », c’est la version chinoise; et si vous lisez « MI », c’est la version globale.

Téléchargez et installez MIUI 14 Global

Maintenant que vous avez sauvegardé vos données et que votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO est prêt pour la nouvelle version de MIUI, il est temps de l’obtenir. Pour cela, vous pouvez utiliser Xiaomi Firmware Updater, où en indiquant simplement votre appareil, vous pourrez accéder à toutes les versions de MIUI disponibles.

Parmi toutes les versions de la liste, assurez-vous de télécharger celle qui indique « Global ». Assurez-vous également de télécharger la version « Fastboot », qui sera la méthode que nous utiliserons pour installer MIUI 14 sur notre téléphone Xiaomi. Vous devez télécharger le fichier sur votre ordinateur.

Une fois cela fait, décompressez le fichier jusqu’à ce que le dossier « Images » apparaisse, où se trouve MIUI 14. Mettez votre téléphone en mode fastboot en maintenant les touches d’alimentation et de volume vers le bas, connectez-le à votre ordinateur et utilisez l’outil Xiaomi Mi Flash pour installer la nouvelle version.

Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le chemin où vous avez décompressé le fichier téléchargé et, si tout est bien fait, l’installation de MIUI 14 Global pourra commencer. Une fois terminé, il n’est pas nécessaire de refaire tout ce processus, car vous recevrez automatiquement toutes les mises à jour de la version globale de MIUI.