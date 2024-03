Comment mettre à jour les applications natives de MIUI et HyperOS à la dernière version disponible pour votre Xiaomi

Xiaomi possède sans aucun doute l’une des meilleures surcouches de personnalisation de tout le panorama Android en ce qui concerne les applications natives développées par la marque elle-même, et c’est quelque chose dont tous les fabricants ne peuvent pas être aussi fiers de dire. Dans cette surcouche, nous trouvons des applications de grande valeur telles que l’application Galerie, qui est également disponible sur HyperOS, l’application de sécurité ou même la calculatrice, entre autres.

Toutes ces applications bénéficient de fonctionnalités exclusives que l’on ne trouve dans aucune autre surcouche de personnalisation de manière native, mais Xiaomi continue d’ajouter de nombreuses autres nouveautés dans les nouvelles versions auxquelles nous n’avons parfois pas accès. Dans cet article, nous vous expliquons comment installer la dernière version disponible de chaque application sur votre téléphone et ainsi profiter de toutes ses fonctionnalités.

Comment mettre à jour les applications natives de MIUI 13, MIUI 14 et HyperOS vers la dernière version disponible

Dans ce cas, nous devrons faire appel à une application appelée MIUI Downloader que nous pourrons télécharger gratuitement depuis le Google Play Store. Cette application est entièrement développée par l’équipe de Xiaomiui, et vous y trouverez une section d’applications avec les dernières versions disponibles des outils natifs de MIUI.

Le plus intéressant est que ce logiciel détectera automatiquement la version installée de chacune de ces applications natives, mettant à notre disposition toute mise à jour en attente que nous pourrons installer facilement et en toute sécurité, car des référentiels entièrement fiables et exempts de logiciels malveillants sont utilisés.

De plus, la manière de les télécharger et d’y accéder est très simple, vous n’aurez qu’à :