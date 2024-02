Il m’a fallu des années pour réaliser que j’utilisais mal mon WiFi : voici comment je configure maintenant mes appareils Xiaomi pour optimiser ma connexion

Comme vous le savez, nous vous avons déjà donné des dizaines et des dizaines de trucs pour optimiser au maximum votre connexion WiFi sur vos smartphones Xiaomi et faire en sorte que tout fonctionne au mieux, mais dans cet article, nous allons vous montrer une configuration essentielle pour avoir un réseau décongestionné et faire en sorte que tout fonctionne correctement.

En effet, la grande majorité des routeurs que nous avons à la maison peuvent fonctionner sur différentes fréquences et nous pouvons tirer parti de ce détail pour maximiser leurs performances. Nous allons vous expliquer comment nous l’avons fait et comment vous pouvez l’adapter à vos besoins personnels.

Voici comment améliorer facilement les performances de votre connexion WiFi sur un téléphone Xiaomi

Comme nous venons de le mentionner, à la fois nos smartphones, nos ordinateurs et autres appareils sont capables de se connecter à des réseaux WiFi de 2,4 GHz et de 5 GHz, ce qui est un grand avantage si nous utilisons le WiFi sur tous ces appareils. En effet, de nombreux utilisateurs se concentrent sur la connexion de tous leurs appareils au réseau 5 GHz car ils pensent que tout fonctionnera mieux, mais en réalité, ce n’est pas le cas.

Connecter les smartphones au réseau 2,4 GHz va nous permettre d’obtenir une meilleure efficacité du réseau, une meilleure couverture pour ces appareils et même une navigation beaucoup plus efficace, donc il est recommandé d’opter pour cette option et de laisser le réseau 5 GHz pour notre ordinateur personnel.

Cela permettra d’avoir une connexion beaucoup moins encombrée et de diversifier chaque réseau pour une utilisation différente, car comme vous le savez, la consommation d’internet que nous avons sur un ordinateur n’a pas grand-chose à voir avec celle que nous avons sur un téléphone. Cependant, si votre téléphone ou votre tablette est votre principal outil de travail, il serait peut-être plus intelligent de réserver ces 5 GHz à cet appareil.

L’idée est de laisser ce réseau pour le produit qui consomme le plus de connexion et d’opter pour les 2,4 GHz pour ceux qui auront une utilisation beaucoup moins intensive. Grâce à ce détail, nous pourrons profiter d’une connexion beaucoup mieux optimisée et avec des performances supérieures, donc n’hésitez pas à l’essayer sur vos appareils Xiaomi et vérifier que tout fonctionne beaucoup mieux.